Оценка за поведение: Решение или нов проблем в образованието

Оценка за дисциплина, която влияе върху образователния статус на ученика. Ефективни санкции за родителите, които неглижират задълженията си. Възпитание в ценности и добродетели чрез учебната програма. За тези промени настояха в своя позиция от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". Според някои специалисти оценката за поведение е нещо повече от просто формална оценка - тя отразява цялостната философия на образованието в дадена страна, която разглежда училището не само като място за придобиване на академични знания, но и като социална и образователна среда, която насърчава моралния характер, дисциплината и способността за работа в екип.

Когато семейството абдикира, отглеждаме бъдещи престъпници: От синдикат "Образование" искат оценка за дисциплина

Дискусия за обективността

Основният въпрос при оценката за поведение е до каква степен е обективна и оправдана тя? Противниците на този вид оценяване смятат, че поведението на учениците е твърде субективно, зависимо от настроението на учителя и може да се превърне в инструмент за социален натиск. В крайна сметка, оценяването на поведението често е оценка на личността, а не на конкретни действия. Поддръжниците на идеята смятат, че училищата трябва да преподават не само математика и езици, но и „изкуството да бъдеш човек“: комуникативни умения, уважение и дисциплина. Експертите отбелязват, че оценката може да бъде удобен инструмент – маркер, който позволява както на ученика, така и на родителите му да разберат, че нещо не е наред.

Сергей Игнатов: Трябва да има оценка за дисциплина в училище

„Оценката за поведение може да се използва като прост и ясен индикатор за текущата ситуация. Това е като правилата за движение: ако ги нарушиш, получаваш глоба. Някои обаче продължават да ги нарушават, докато други не. Същият принцип важи и за децата.“, отбелязва психоложката Олга Полушкина.

Оценката за поведение би могла да бъде обратна връзка за ученика: напомняне, че е важно да се спазват правилата и да се обмислят последствията от действията им. Но тя е и сигнал за родителите. Оценката „неуспешно“ може да показва, че детето изпитва трудности и е важно семейството да се ангажира с разрешаването им.

Защо да се оценява?

Привържениците на въвеждането на оценка за поведение смятат, че тя би могла да спомогне за поддържане на дисциплина и спазване на правилата: Отделна оценка за поведение мотивира учениците да се придържат към училищните норми. Друго, което се очаква от този вид оценяване е развиването на отговорност: оценяването на личните качества учи децата да разпознават последствията от действията си не само в обучението си, но и в отношенията си със съучениците и учителите. В някои страни оценяването на моралните и етичните аспекти на поведението е пряко свързано с националните педагогически традиции. Резултатите от оценяването на поведението могат да послужат като сигнал за учителите и родителите за това как детето се адаптира към групата и взаимодейства с връстници и възрастни. Ето как работи този вид оценка в различните държави.

Италия: „Voto in condotta“

В италианските училища съществува концепция, наречена „voto in condotta“ — буквално „оценка за поведение“. Самата система е била реформирана няколко пъти. В края на 2000-те години правителството се опита да затегне очакванията за поведението на учениците, като наблегна на важността на дисциплината. Ако ученик получи ниска оценка за поведение, това може да повлияе на преминаването му в следващия клас. Тази мярка се разглежда като начин за насърчаване на уважението към учителите и съучениците, както и за възпитаване на отговорност за действията. Въпреки противоречията, поддръжниците на „voto in condotta“ имат аргумент: подобна система внушава на учениците разбирането, че успешното академично представяне е невъзможно без социално приемливо поведение.

Германия: „Kopfnoten“

Няколко германски провинции имат система от така наречените „Kopfnoten“ — оценки, които отразяват личните качества на ученика, а не академичното му представяне. Вземат се предвид усърдие, точност, работа в екип, самодисциплина и сътрудничество. Този подход често е критикуван заради субективността си, тъй като оценката на личните качества и поведение се влияе от личните възприятия на учителя. Въпреки това, поддръжниците на „Kopfnoten“ смятат, че тази система учи учениците на отговорност и дисциплина и подчертава значението не само на интелигентността, но и на емоционалното и социалното развитие.

САЩ

В САЩ, особено в началното и средното училище, често се използват специализирани оценки като „Оценки за гражданско поведение“ или „Оценки за поведение“. Тези параметри оценяват способността на ученика да работи в група, да слуша учителя и да спазва училищните правила. В някои щати или области подобни оценки може да са доста формални, докато в други те играят важна роля при издаването на препоръчителни писма или определянето на прием в по-престижни училища. Учителите и директорите смятат, че тази практика учи децата на активно гражданско участие и смислено взаимодействие с другите.

Китай: Морална и етична оценка

В китайските училища моралното и етично образование исторически е било и остава значителна част от образователния процес. Често поведението на учениците се оценява не като отделна оценка, а по-скоро като цяло, интегрирайки го в общата оценка заедно с академичните и спортните постижения. През последните години идеята за „холистично личностно развитие“ се популяризира активно в Китай. Учениците участват в доброволчески проекти и обществени инициативи, а техните успехи или неуспехи могат да се отразят в крайните им оценки. Това не винаги е формализирано като отделна оценка, но дисциплината и поведението очевидно са във фокуса на училищната администрация.

Сингапур и Япония: Интегрирани системи

В сингапурската образователна система, известна със своята строгост и високи академични стандарти, личностното развитие, включително поведенческите аспекти, се набляга наред с академичните постижения. В Япония формалното „оценяване на поведението“ е по-рядко срещано, но учителите поставят значителен акцент върху социалните умения, груповите проекти и насърчаването на емпатия и взаимно уважение. Тук формалната оценка е по-малко важна от постоянната обратна връзка и цялостната атмосфера в класната стая. Учителите се стремят да внушат силен морален компас у учениците, което е по-важно от формалната оценка.

Норвегия

В Норвегия системата за оценка на поведението на учениците е въведена от 1939 г. Оценките се поставят два пъти годишно, започвайки от осми клас чрез коментари от учителите и по-късно чрез оценки. Тези оценки се основават на личната дисциплина, взаимоотношенията с другите и спазването на правилата на конкретното училище.

Полша

В Полша оценките на поведението започват от четвърти клас, след прехода в средно училище. Тези оценки разглеждат дисциплината и спазването на правилата, домашните работи и уважението към съучениците и учителите. Поведението се оценява като срамно, неподходящо, правилно, добро, много добро и образцово.

Турция

В турските начални и средни училища практиката за даване на оценки за поведение също е разпространена. Тези оценки са предназначени да предоставят цялостна картина на развитието на ученика, а не само на неговите академични постижения. Те обикновено се включват в общия академичен отчет на ученика и могат също да повлияят на решението на учителя при даване на окончателна оценка по даден предмет. Тежестта на оценките за поведение при определяне на общата оценка обаче не е строго регламентирана.

Франция

Оценките за поведение се дават във френските средни училища от 2006 г. насам по 20-степенна скала (като се взема предвид спазването на училищните правила, посещаемостта и др.), но са премахнати през 2014 г. Ако обаче изпитната комисия не е в състояние да определи точна оценка по време на изпити, тя внимателно преглежда досието на ученика за евентуални проблеми с поведението. Ако не бъдат открити такива, ученикът има голям шанс да получи по-висока оценка и обратно.

Частни случаи

Все пак експертите обръщат внимание на факта, че поведението на детето в училище се влияе не само от възпитанието, но и от взаимоотношенията със съучениците, личните кризи и преживявания, както и от неврологичните и развойни характеристики. Следователно, не бива да се очаква, че само оценката ще помогне за справяне с лошото поведение. „Девиантното поведение на детето винаги е сигнал за възрастните и причина да се замислят какво се случва. Дали е семейна ситуация, трудности с връстници, психологически проблеми? Въз основа на това може да се разбере как да се повлияе на поведението на детето.“, отбелязва Полушкина.

За деца с разстройства от емоционалния спектър поведенческите оценки също могат да бъдат неефективни. Колкото повече критики получават такива ученици, толкова по-слаб е образователният ефект: детето възприема наказанието като допълнително потвърждение, че „са лоши“. Такива ученици често се нуждаят от психологическа и педагогическа подкрепа, а не от официална оценка.

„Само оценката е малко вероятно да реши проблемите в отношенията на децата или между детето и учителя. Освен това децата, които проявяват агресия или тормозят в клас, обикновено се чувстват вътрешно слаби и несигурни и търсят „жертва“, за да се чувстват по-висши.“, отбелязва още психологът.

Хиперактивни деца

Важно е също да се вземат предвид и някои неврологични фактори. При все по-често срещаното поставяне на диагнозата СДВХ прави детето невнимателно, емоционално и нетърпеливо. Такива ученици едва могат да издържат урок, без да се разсейват.

„Хиперактивните деца изискват ясни, последователни правила и граници, които трябва да бъдат формулирани и обсъдени с тях предварително. Заплахите, виковете и дори вълнението могат само да превъзбудят едно възприемчиво, чувствително дете и да се превърнат в още по-голяма пречка за ученето. Препоръчително е да се разработи система от награди и наказания с детето.“, коментира още Полушкина.

В същото време Олга Генадиевна напомня: избягвайте да поставяте прекомерни изисквания към децата с СДВХ, тъй като това води до преумора, избухвания, намален самоконтрол и отказ от изпълнение на задачи. За такова дете задачите трябва да са постижими както физически, така и във времето. Похвалата, подкрепата и откровените разговори за проблемите също са полезни.

Риск от натиск

Според психолога Олга Полушкина въпросът е как оценката за поведение се използва във всяко конкретно училище: като информация за родителите, за регулиране на поведението на детето или като заплаха, натиск и манипулация?

Ако системата е непрозрачна и решенията за оценяване са субективни, това само ще изостри проблемите. Ако детето има конфликт с учителите, системата за оценяване може да се превърне в инструмент за несправедливо наказание. Това води до тревожност, намален интерес към ученето и лични проблеми.

Но зад популярните лозунги и дебати е важно никой да не забрави: зад сухите резултати се крият дълбоки въпроси за реалната роля на училищата във формирането на индивида. И за отговорността на възрастните, участващи в живота на детето в този процес.

