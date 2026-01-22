Лайфстайл:

По-дълга междусрочна ваканция заради грипа: Позицията на МОН

Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците, която е от 31 януари до 2 февруари, включително, въпреки нарастващата заболеваемост сред децата. Това заяви просветният министър в оставка Красимир Вълчев. "Винаги в края на януари имаме един пик. Не е малка заболеваемостта, но не е толкова голяма. 3 на фона на 28 области не е толкова много. Сега може би решаващи ще са данните от тези дни", поясни той.

По думите му засега си остава графикът на учебното време, което имаме, и "решенията ще се вземат област по област".

В момента в грипна ваканция и на онлайн обучение са учениците от три области в страната.

Вълчев се среща с директори, учители и ученици в Ловеч и обсъди с тях  въпроси и инициативи, свързани с образователния процес, подобряване на условията в училищата и качеството на образованието.

Противоепидемични мерки са в сила от днес в цялата област Бургас. Плановете за момента са те да продължат до 30 януари включително. До тях се стигна след рязко увеличаване на броя на заболелите от грип и остри респиранорни заболявания. 

Мерките включват преустановяване на присъствените учебни занятия и извънкласни занимания. Учениците на територията на Бургаска област преминават в онлайн обучение.

Ограничават се свижданията в лечебните заведения, както и в специализираните институции за социални услуги и услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Спират се също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
