Правителството подкрепя учените с ново издание на програмата "ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ"

Министерският съвет одобри второ издание на националната научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа - 2025 г.“ (ННП „ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ - 2025“) в подкрепа на българските учени. Програмата е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на учени с международно признание и спомага за повишаването на научната конкурентоспособност на страната.

ННП „ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ - 2025“ се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“, като се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката, подчертават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета Желязков в сряда.

Общият й бюджет е в размер на 13 616 000 лв, а срокът на изпълнение - до 31 декември 2033 г. Програмата е предназначена за съвместни кандидатури на индивидуални изследователи и българско виеше училище или научна организация. Проектите могат да са от различни научни области, като срокът на изпълнение е две години с право на удължаване от още една година.

Новото издание затвърждава позицията на България като активен партньор в европейското научно пространство.

