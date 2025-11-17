Студио Actualno:

Диян Стаматов: Възможно е 10% увеличение на учителските заплати догодина

В момента финансовият ресурс, който е разчетен в проекта на държавния бюджет за 2026 г., предвижда едно увеличение на единните разходни стандарти, или на принципа "парите следват ученика", с около 10%. Това предполага, че увеличението на учителските заплати вероятно ще е с този процент, като в проекта е заложено да има такава сума. Това каза за БТА Диян Стаматов, който е председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), както е и директор на 119-о Средно училище "Михаил Арнаудов" в столицата.

"Хубавото е, че има средства за увеличение на учителските заплати, като това е резултат, че е предвидено с 10% повече по единния разходен стандарт за издръжката на ученик, училище и клас в сравнение с тези от тази година", обясни Стаматов.

По думите му фактът, че се задържа възможността за увеличаване на възнагражденията, е една тенденция, която ще даде възможност за сигурност на младите педагогически специалисти. "В проекта на бюджета се предвижда и през 2026 г. да има задържане на възнагражденията на ниво 125 процента, което е положителна тенденция през последните години", коментира председателят на СРСНПБ.

Инвестиции в училищата

От СРСНПБ подкрепят бюджета, но настояват и за капиталови инвестиции в училищата. "В този бюджет обаче не са предвидени никакви средства за капиталови разходи, което означава, че няма да има средства за нови сгради на училища, за нови физкултурни салони и за нови спортни площадки. Това до голяма степен е един финансов минус, който е в резултат на рестриктивния бюджет, който е предложен за обсъждане и приемане. Нашият сигнал и апел е свързан с това, че след като не са предвидени капиталови средства за 2026 г., то задължително такива трябва да има за 2027 г.", каза председателят на съюза на училищните директори.

На въпрос за програмата за построяване на нови училища и за пристрояване на сгради към съществуващи училища, както и за физкултурните салони, Диян Стаматов отговори, че тази програма приключва и не са предвидени средства. "По тази причина няма да има възможност за разширяване на училищната база, не могат да се изграждат физкултурни салони, кабинети и модерни учебни пространства, затруднява се преминаването към едносменен режим в училищата, в които се учи на две смени. Без инвестиции в инфраструктурата качественото образование е невъзможно. Призоваваме през следващите години да бъде осигурено допълнително капиталово финансиране, за да се гарантира модерна, достъпна и безопасна училищна среда за всички ученици", каза председателят на СРСНПБ.

Не са планирани и средства за купуване на нови училищни автобуси. Стаматов добави, че и по този въпрос трябва да се помисли за бюджета за 2027 г., защото транспортният парк на МОН е много амортизиран и остарял. 

