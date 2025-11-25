Свободно в училищния двор: Квартална радост или вандализъм и разходи

Спор дали училищните дворове да бъдат със свободен достъп разбуни духовете сред образователните експерти и местната власт.

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" се обяви категорично "против" отварянето на училищните дворове за свободен достъп, настоявайки училището да остане защитено пространство, а достъпът да бъде строго регулиран.

От своя страна от Столична община считат, че трябва да има повече пространства, в които децата да прекарват свободното си време, и училищата могат да отговорят на тази нужда.

"Свободно в двора - това го няма никъде"

Синдикатите, българските учители и българските директори подкрепят тезата, че трябва да следваме европейската практика на охрана на училищните дворове и опазване на изграденото за учениците. Това заяви д-р Юлиан Петров, председател на "Образование" към КТ "Подкрепа".

"Практиката в Европа, която изследвахме, е че в 95% от страните училищните дворове са заключени, имат огради, които не са символични, а трудно биха могли да бъдат прескочени. И оттам насетне има един много регулиран достъп на учениците, родители и НПО или други организации", коментира той.

Петров допълни, че от една страна трябва да се опази животът и сигурността на учениците, а от друга - изградената инфраструктура.

Източник: БГНЕС

"Много е важно този пропускателен режим да бъде в интерес на децата и да няма изключения в него. Той е консенсус в обществото, в квартала. Това, което е направено за училището, наистина трябва да се опази да бъде в интерес на учениците", заяви експертът.

Общината иска свободен достъп, но не може да защити от вандализъм

На другия полюс е позицията на Столична община. Местната власт е на мнение, че училищните дворове трябва да са със свободен достъп след учебно време. От общината признават, че може да има проблем със случаи на вандализъм, но те няма как да ги предотвратят, просто ще се разчита на самосъзнанието на местните.

"Има правила за недопускане в училищните дворове, които са от 2005 година. Те са приети от Общинския съвет. Впоследствие има ново решение, с което се казва, че трябва да бъдат изработени нови такива правила. Нашата позиция със сигурност е, че училищните дворове не трябва да бъдат затваряни, само при определени условия и в определен времеви период", заяви Десислава Желязкова, директор на Дирекция "Образование" към Столична община.

В действащите правила пише, че училищните дворове трябва да бъдат заключени след 22:00 часа вечерта, но предстои да се направи анализ на това правило, защото през лятото и зимата късните часове не са едни и същи като активност.

Общината иска училищният двор да бъде центърът на квартала, да бъде място, което децата и техните родители могат да използват след учебно време.

Желязкова заяви, че няма две мнения по въпроса, че дворовете трябва да са с охрана и ограничен достъп по време на часовете. По въпроса с евентуалните злонамерени действия обаче, от общината нямат решение.

"Не можем да предпазим нито едно училище от вандалски прояви. Единствено разчитаме на това, че хората от квартала, които използват тези терени за игра и спорт, ще пазят сами това, което е направено за тях", заяви тя, цитирана от БНТ.

От МОН искат да се знае кой носи отговорност

От Министерството на образованието и науката съобщиха, че за периода 2024-2025 г. са инвестирани над 51 млн. лв. за обновяване и изграждане на спортни съоръжения в дворове на държавни и общински училища.

"В ход са и инвестиции за ремонт, подобряване на училищната база. За да могат да спортуват повече ученици и да се ползват по-дълго време съоръженията, е важно тази материална база да се опазва и развива. Училищните дворове са преди всичко част от образователната среда и безопасността на децата и учениците е най-важният приоритет. Затова и по време на учебния процес е изключително важно да се контролира и наблюдава достъпът на външни лица в тях. В същото време, извън учебно време, те са и ценен обществен ресурс за местните общности, за спорт, отдих и социални дейности, особено в гъстонаселените градски райони", се казва в официална позиция на ведомството.

Образователното министерство счита, че е необходимо да има балансиран подход, но и да не се допуска унищожаване на материалната база или генериране на допълнителни разходи за училищата за охрана, почистване и други.

"Конкретният режим за достъп до дворовете е от компетентността на училищата или общините. По-голямата част от училищата са общински и е ключово при предоставянето им за обществено ползване в извънучебно време да се сключват споразумения между съответната община и училище и да бъде ясно кой носи отговорност, в това число за почистване, охрана и ремонт", посочват от МОН.