Ходене по мъките: Училища и детски градини отхвърлят децата с диабет

Образователната среда в България не е особено дружелюбна към децата с диабет. Те се сблъскват с отхвърляне, неразбиране и невъзможност за адаптация заради състоянието си. Това заяви Мариета Котова, която е председател на Националната асоциация на децата с диабет.

В световния ден за борба с диабета статистиката е разочароваща - от 770 000 души диабетици в България, около 2500 са деца. И те се сблъскват ежедневно с предизвикателства в образователните институции.

"Никой не иска да поеме отговорност"

Организацията е провела свое проучване, което сочи, че повечето родители се сблъскват с нежелание от страна на персонала в училищата и детските градини да се занимава с деца с диабет. Обикновено родителите информират ръководство на учебното заведение при постъпване на детето, но често срещат нежелание от страна на работещите там да поемат отговорност. Има фрапиращи случаи на продължаваща практика училищни ръководства да отказват достъп до учебното заведение, защото детето е с диабет и защото не искат да поемат отговорност за него.

Източник: iStock

Освен с незаинтересовани възрастни, често на децата с диабет им се налага да се сблъскват и с неприемане от страна на техните съученици. Възникват проблеми и при поставяне на инсулин, хранене, почивки и съответно измерването на кръвна захар. Родителите настояват за по-обучен медицински персонал, резервни лекарства, глюкагон и по-добра информираност.

Има проблем със социалното приемане и подкрепата за децата и затова апелът е за обучение на училищния персонал, каза Мариета Котова, цитирана от БНР.

Проблемът с инсулиновите помпи

Друг основен проблем на страдащите от диабет у нас е, че НЗОК не реимбурсира изцяло инсулиновите помпи, а цената от 400 лева на месец е непосилна за много семейства. Това е изключително важно както за децата, така и за младите хора, за да имат достъп до най-иновативните медикаменти и средства за лечение и за контрол на диабета, допълни Котова.

Освен децата, с трудности заради състоянието си се сблъскват и пълнолетните работещи българи. Така от проучването е станало ясно, че непризнаването на ТЕЛК за диабетици от страна на робатотдателите е друг проблем, който чака своето решение.

