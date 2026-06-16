Синхронно преписване: Половината анулирани "еднакви" работи на матурите са от една област

Интересен феномен, свързан с георгафска концентрация на нарушения на изминалите Държавни зрелостни изпити, излезе наяве. Оказва се, че над 50% от анулираните писмени работи от матурата по български език и литература са от една област на страната.

Става въпрос за област Благоевград, потвърдиха от Регионалното управление по образование.

54 от общо за страната 107 зрелостници са дали почти идентични отговори на задачите в трите модула от държавния зрелостен изпит. Анулираните работи са на ученици от 19 училища в областта, като най-много са в община Петрич – 25.

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Теориите

Скандалните резултати от матурата по български език се обясняват с хипотеза за изтичане на информация, като отговорите са били предавани и диктувани от разстояние чрез сдвоени устройства.

По непотвърдена информация схемата е била предварително подготвена и поръчвана чрез приложението Телеграм срещу заплащане, предаде БНР.

В област Благоевград данните, оповестени от Министерството на образованието и науката, предизвикаха сериозно напрежение.

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Началникът на Регионалното управление по образование Ивайло Златанов заяви, че е изискал в най-кратки срокове доклади от директорите на 19-те учебни заведения, където са анулираните изпити от матурата по български език и литература.

Идентичните работи

Експерти коментират, че в анулираните работи има свободни отговори с идентичност до запетайка.

"Няма как един такъв отговор, предварително, такъв един отговор да бъде заучен и възпроизведен. Всяка писмена работа се оценява от двама оценители, независимо един от друг, в анонимна среда. Оценители са подавали непрекъснато сигнали за съмнение за идентичност на отговори в различни писмени работи", обясни Александър Трингов от МОН.

"Обмисляме много механизми и инструменти, които да приложим на следващите зрелостни изпити. Тази идентичност да бъде проверявана още на предварителен преглед", заяви д-р Таня Панчева, зам.-министър на образованието.