Въпреки мащаба: Медиите игнорират насилието срещу жени

Медийното отразяване на насилието срещу жени намалява, въпреки мащаба на проблема и нарастването на нашумелите случаи, според The ​​Guardian, позовавайки се на данни от проучване на Akas. Анализ на над един милиард онлайн публикации от 2017 до 2025 г. установи, че през 2025 г. насилието, основано на пола, е споменато само в 1,3% от историите - най-ниската цифра за целия период на наблюдение.

MeToo

Вниманието към тази тема достигна своя връх през 2018 г., когато на фона на движението MeToo делът на подобни публикации достигна 2,2%. Впоследствие обаче медийният интерес започна да намалява. Авторите на проучването отбелязват, че това е особено забележимо в региони, където нивата на сексуализирано насилие остават високи, включително африканските страни.

Джули Позети, директор на Центъра за журналистика и демокрация в City St George's, University of London, нарече резултатите „шокиращи“. Според нея насилието срещу жени и женомразството все по-често се използват като инструменти за натиск и ограничаване на правата, но медиите не обръщат достатъчно внимание на този въпрос.

Нашумели случаи

Изследователите са се фокусирали и върху това как медиите отразяват нашумели случаи. Например, сред близо милион публикации за Джефри Епстийн, терминът „насилие срещу жени“ се появява само в 0,1% от историите. Двадесет и пет процента споменават „жертви“, а 26% споменават „власт“, ​​„пари“, „елит“ или „корупция“.

Авторите на доклада смятат, че медиите рядко обясняват системните причини за насилието – като неравенството между половете, културните нагласи и дисбаланса на властта. Според изследователката Люба Касова, без такъв контекст е невъзможно да се разбере коренът на проблема.

Мащабът

Междувременно мащабът на насилието остава изключително висок. Според проучването, една на всеки три жени по света е преживяла физическо или сексуализирано насилие поне веднъж, а много жени редовно са подложени на онлайн тормоз и тормоз. Авторите на доклада призоваха медиите да променят подхода си към отразяването на тази тема: да дадат повече глас на жените жертви, да обсъждат причините за насилието и да обърнат повече внимание на последиците от неравенството между половете. Без това, според тях, обществото ще продължи да възприема подобни случаи като изолирани инциденти, а не като системен проблем.

