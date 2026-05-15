Въпреки мащаба: Медиите игнорират насилието срещу жени

Медийното отразяване на насилието срещу жени намалява, въпреки мащаба на проблема и нарастването на нашумелите случаи, според The Guardian, позовавайки се на данни от проучване на Akas. Анализ на над един милиард онлайн публикации от 2017 до 2025 г. установи, че през 2025 г. насилието, основано на пола, е споменато само в 1,3% от историите - най-ниската цифра за целия период на наблюдение.
MeToo
Вниманието към тази тема достигна своя връх през 2018 г., когато на фона на движението MeToo делът на подобни публикации достигна 2,2%. Впоследствие обаче медийният интерес започна да намалява. Авторите на проучването отбелязват, че това е особено забележимо в региони, където нивата на сексуализирано насилие остават високи, включително африканските страни.
Джули Позети, директор на Центъра за журналистика и демокрация в City St George's, University of London, нарече резултатите „шокиращи“. Според нея насилието срещу жени и женомразството все по-често се използват като инструменти за натиск и ограничаване на правата, но медиите не обръщат достатъчно внимание на този въпрос.
Нашумели случаи
Изследователите са се фокусирали и върху това как медиите отразяват нашумели случаи. Например, сред близо милион публикации за Джефри Епстийн, терминът „насилие срещу жени“ се появява само в 0,1% от историите. Двадесет и пет процента споменават „жертви“, а 26% споменават „власт“, „пари“, „елит“ или „корупция“.
Авторите на доклада смятат, че медиите рядко обясняват системните причини за насилието – като неравенството между половете, културните нагласи и дисбаланса на властта. Според изследователката Люба Касова, без такъв контекст е невъзможно да се разбере коренът на проблема.
Мащабът
Междувременно мащабът на насилието остава изключително висок. Според проучването, една на всеки три жени по света е преживяла физическо или сексуализирано насилие поне веднъж, а много жени редовно са подложени на онлайн тормоз и тормоз. Авторите на доклада призоваха медиите да променят подхода си към отразяването на тази тема: да дадат повече глас на жените жертви, да обсъждат причините за насилието и да обърнат повече внимание на последиците от неравенството между половете. Без това, според тях, обществото ще продължи да възприема подобни случаи като изолирани инциденти, а не като системен проблем.
