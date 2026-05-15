Хулио Веласкес: “Сангаре е както го видяхте, не е сега времето за подсилване“

15 май 2026, 12:04 часа 493 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди вечното дерби с ЦСКА. То ще се проведе на 16 май, събота, на Националния стадион “Васил Левски“, от 16 ч. на първо място Веласкес говори за предстоящата среща. На пресконференцията стана дума както за футболистите, с които разполага испанския специалист и подсилването на състава, така и за Мустафа Сангаре. Малийският нападател претърпя тежка контузия и все още не е на 100% готов да изиграе пълни 90 минути.

Хулио Веласкес: “Всички направиха отличен сезон“

На първо място Хулио Веласкес говори за предстоящото дерби с ЦСКА. След това той обърна внимание на състава на Левски. Ето какво каза испанският специалист: “Щастлив съм с футболистите, с които разполагам. Мисля, че всички направиха отличен сезон и имат огромна заслуга за титлата. Не е сега моментът да говорим за подсилване“.

Мустафа Сангаре

“Беше трудно да изиграе повече от 45 минути“

Веласкес говори и за нападателя Мустафа Сангаре: “Състоянието на Сангаре е както го видяхте. Добре се включи. Той идва след дълъг период на контузия. Дълго не беше играл. Говорих преди мача с него. Беше трудно да изиграе повече от 45 минути. Анализирайки какво ще предложи срещата, предпочетохме да стартира, а на почивката да търсим смяна. Развива се нормално, предвид контузията, която имаше“.

Николай Илиев
Николай Илиев
