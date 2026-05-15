Жена пищеше под бетона, а две момичета повече никога няма да прегърнат котка насън: Свидетелства от Киев (СНИМКИ)

Руска ракета срина девететажна жилищна сграда в Киев около 4:00 часа сутринта на 14 май, разрушавайки 18 апартамента. Според предварителните данни, руснаците са ударили с ракета Х-101. Последните данни сочат, че 24 души, сред които 3 деца, са били убити от руснаците, 48 души са ранени, но информацията за жертвите и пострадалите продължава да се актуализира и броят им е възможно да се увеличи.

Свидетелства на съседи и очевидци разкриват потресаващата картина от руското зверство.

18-годишният Иван хукнал към сградата с баща си веднага след като отекнала експлозията. Момчето живее в съседство и разказва, че когато чул звука на ракетата, имал време само да си запуши ушите с ръце и миг по-късно дошла мощната експлозия. Иван изтичал до балкона, видял дим и огън и осъзнал, че ракетата е ударила сградата, в която живеят негови приятели.

"Татко нямаше да ми позволи да се притека на помощ, затова просто го заобиколих и сам се изкачих по развалините. Имаше пожар, всичко димеше. Първо помогнах на полицай да спусне жена с увреждания – тя не можеше да ходи и полицаят я изнесе на ръце.

Върнах се обратно и чух ужасяващ женски писък. Жена пищеше: "Не мога, не мога." Успяхме да освободим краката и едната й ръка, но по-нататък не можехме да копаем – тя беше притисната под бетонна плоча. Държах крака ѝ, за да знае, че с нея има някой. Докато копаех, започнах да плача", разказва младежът.

Снимка: ДСНС

Спасителите гасели пожара, а през това време доброволци с голи ръце разчиствали отломките, едва дишайки през гъстия дим и прах, за да стигнат до затрупаните хора.

Спасителите търсели оцелели с помощта на кучета, отмествали плоча след плоча и периодично призовавали за минута тишина, за да чуят гласовете на заклещените под развалините, се вижда в репортаж на "Суспилни".

На този фон украинският президент Володимир Зеленски отдаде днес почит на загиналите като заяви: "Светът трябва да помни цената, която Украйна плаща всеки ден, за да предотврати разпространението на руската агресия към други държави".

Снимка: ДСНС

А украинската блогърка и доброволец във войната Диана Макарова сподели в профила си във Фейсбук сърцераздирателни размисли за трагедията.

В градината си имаме един барометър, пише тя - банда от пет котки, които обикновено скитат волно из нея и гонят гущерите, след като отдавна са изловили всички мишки и къртици. Но когато се струпат пред вратата, настоявайки да влязат, и нахлуят вътре като цветна река – глава-опашка-глава-опашка – знам със сигурност, че ще има студ. Или дъжд. Или обстрел.

Защото те някакси усещат обстрела няколко часа предварително.

...Всъщност исках да напиша, продължава тя, че тук, в нашето село, засега е тихо, освен от време на време някой далечен гръм от взрив.

Не знам как живеете, вие, киевчани, одесити, запорожци, харковчани. Сигурно не бих се решила да пренощувам в Киев в нощ на обстрел.

На фронта е още по-страшно, но там се възприема различно.

А в града. В града има деца, много деца.

...Но от днес те са по-малко.

В Киев два детски живота са прекъснати и това е само засега, от това, което е известно, защото развалините още се разчистват.

Две момиченца повече няма да държат гущер в ръцете си. Няма да прегръщат котка насън. Няма да излязат на пристанището на някой красив южен град.

И не знам как това може да се преживее, как изобщо живеем с това, пише тя.

Снимки: ДСНС