"Празнувам втория си рожден ден": Фицо показа как се радва на живота две години след опита за покушение (ВИДЕО)

Днес, 15 май, се навършват две години от неуспешния опит за покушение срещу словашкия министър-председател Роберт Фицо. По този повод той написа в социалната мрежа X, че празнува втория си рожден ден, и добави: „Не забравяйте: това, което не те убива, те прави по-силен". Популисткият и проруски настроен словашки лидер сподели видео, с което показва какви са радостите в живота му на този етап - да тренира сред природата и да плува в езеро с кучето си.

Today I’m celebrating my second birthday 🍀 Remember: what doesn’t kill you makes you stronger. Have a nice day. pic.twitter.com/ZdfXy7oZIb — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) May 15, 2026

Опитът за покушение и тежкото възстановяване на Роберт Фицо

Опитът за покушение срещу Роберт Фицо беше извършен на 15 май 2024 г. в град Хандлова, където, пред местния Дом на културата, той беше прострелян многократно след правителствено заседание. Тогава премиерът отиде да поздрави събралите се граждани. Нападателят произведе пет изстрела от непосредствена близост и Фицо беше улучен в корема и крайниците, след което получи сериозни коремни травми.

Стрелецът бе идентифициран като Юрай Чинтула, 71-годишен писател и поет. Извършителят беше обезвреден на място веднага след изстрелите и получи официално обвинение за опит за предумишлено убийство. Властите определиха нападението като политически мотивирано, породено от несъгласие с политиката на правителството.

Премиерът беше транспортиран с хеликоптер до болница в Банска Бистрица. Претърпя две тежки животоспасяващи операции, продължили часове. Критичното му състояние беше стабилизирано дни след инцидента.

През юни 2024 г. Роберт Фицо направи първото си видеообръщение след нападението, заявявайки, че прощава на стрелеца, а по-късно през лятото се завърна към служебните си задължения.

Нападателят беше окончателно осъден на 21 години затвор за извършване на терористичен акт.