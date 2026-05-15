Историческа къща на столичната ул. "Шишман" може да бъде съборена, хиляди се подписаха "срещу"

Намерението имоти, свързвани с Българската православна църква, на столичната ул. "Иван Шишман" да бъдат съборени и на тяхно място да се вдигне 5-етажна сграда разбуни духовете в София. За часове хиляди се подписаха под петицията срещу застрояването на емблематичната улица.

"Улица "Иван Шишман" е една от най-емблематичните улици в София – символ на старата градска памет, културата, архитектурното наследство и живия дух на столицата. Това е място, което съчетава история, човешки мащаб, артистична среда и идентичността на София такава, каквато я познаваме и обичаме", се казва в призива.

Според авторите й "София не може да бъде град без памет. Ако изгубим "Шишман", губим още една част от историческото лице, духа и културната идентичност на града".

Исканията на хората, подписали петицията са:

да не се допуска разрушаване на съществуващите сгради по ул. "Иван Шишман";

да бъде отказано одобрение на ПУП, нарушаващ характера на улицата;

да има пълна прозрачност и обществено обсъждане;

да бъде защитен ансамбловият характер на зоната и бъде създаден специален режим за опазване на ул. "Иван Шишман" като емблематична културно-историческа градска среда;

да се спазва Законът за културното наследство;

Уточнява се, че гражданите на София, архитектите, културните дейци и хората, които обичат този град, отправят призив към Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“, главния архитект на София, Министерството на културата, НИНКН и Българската православна църква да бъде спряно всяко действие по одобряване на ПУП и последващо застрояване, което би довело до разрушаване на историческите сгради и автентичния облик на ул. „Иван Шишман“.