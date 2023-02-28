Майстор на прогнозите буквално удари право в "10-ката" - позна 10 впечатляващи пазара
Майстор нацели 10 впечатляващи коефициента
1. Евертън - Лийдс, Краен резултат - Евертън 2.70
2. Гройтер Фюрт - Фортуна Дюселдорф, Краен резултат - Гройтер Фюрт 2.50
3. Литех - Марица Пловдив, Краен резултат - Марица Пловдив 4.20
4. Блекбърн - Соунзи, Краен резултат - Блекбърн 3.00
5. Милоу - Шефилд Юнайтед, Краен резултат - Милоу 2.95
6. Бохум - Фрайбург, Краен резултат - Фрайбург 2.50
7. Корона Киелце - Лехия Гданск, Краен резултат - Корона Киелце 2.45
8. Брайтън - Фулъм, Двоен шанс - Равен или Фулъм 2.30
9. Астън Вила - Арсенал, Краен резултат - Арсенал 1.92
10. Волфсбург - РБ Лайпциг, Краен резултат - Волфсбург 2.35
От efbet напомнят, че участието в хазартни игри крие риск от развиване на зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична в "Разумно залагане“ на efbet.com и в сайта на НАП.
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Редактор:
Кристиян Иванов
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