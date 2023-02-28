Майстор на прогнозите буквално удари право в "10-ката" - позна 10 впечатляващи пазара

1. Евертън - Лийдс, Краен резултат - Евертън 2.70

2. Гройтер Фюрт - Фортуна Дюселдорф, Краен резултат - Гройтер Фюрт 2.50

3. Литех - Марица Пловдив, Краен резултат - Марица Пловдив 4.20

4. Блекбърн - Соунзи, Краен резултат - Блекбърн 3.00

5. Милоу - Шефилд Юнайтед, Краен резултат - Милоу 2.95

6. Бохум - Фрайбург, Краен резултат - Фрайбург 2.50

7. Корона Киелце - Лехия Гданск, Краен резултат - Корона Киелце 2.45

8. Брайтън - Фулъм, Двоен шанс - Равен или Фулъм 2.30

9. Астън Вила - Арсенал, Краен резултат - Арсенал 1.92

10. Волфсбург - РБ Лайпциг, Краен резултат - Волфсбург 2.35

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