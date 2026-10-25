Войната в Украйна:

Румъния с твърда позиция: С НАТО и ЕС ще неутрализираме всяка заплаха в Черно море

25 октомври 2026, 12:13 часа 210 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Румъния с твърда позиция: С НАТО и ЕС ще неутрализираме всяка заплаха в Черно море

Войната на Русия срещу Украйна генерира безпрецедентни заплахи за Черно море днес, достигайки до териториалните води и изключителната икономическа зона на Румъния, застрашавайки нашата сигурност и свобода на корабоплаване.

Това заяви румънският президент Никушор Дан по време на церемония, организирана в 86-та авиобаза "Лейтенант авиатор Георге Мочорница“ в Борча, пише Digi24.

"Заедно с нашите съюзници от НАТО и партньори от ЕС ще действаме твърдо, за да възпираме и, ако е необходимо, да неутрализираме всяка заплаха за нашите граници“, подчерта Дан.

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Той благодари на испанските военни, които участват в мисии за въздушно патрулиране редом с румънски пилоти, както и на другите съюзнически военни, които се обучават в страната, предаде Фокус.

По-рано стана ясно, че руските въоръжени сили са поразили кораб за насипни товари в акваторията на Черно море, доставяйки товар до пристанището Черноморск за украинските въоръжени сили.

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Румъния Черно море Никушор Дан ударени кораби Черно море
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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