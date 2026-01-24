Лайфстайл:

1 млрд. евро щети: Циклонът "Хари", който ще влияе на времето и в България, срина Сицилия (ВИДЕО)

24 януари 2026, 21:53 часа 522 прочитания 1 коментар
1 млрд. евро щети: Циклонът "Хари", който ще влияе на времето и в България, срина Сицилия (ВИДЕО)

Циколнът "Хари", чието влияние се очаква да засегне и България в известна степен през следващите дни, нанесе опустошителни щети в Италия - по-точно в Сицилия. Според първоначални оценки, пораженията от бурното време надхвърлят 1 млрд. евро.

Още: Циклонът "Хари" настъпва към България, след като заля и удави Южна Италия (ВИДЕО)

Природното явление удари източното крайбрежие на Сицилия с бурни вълни, силни ветрове и обилни валежи. Според регионалните власти щетите само по инфраструктурата се оценяват на около 740 милиона евро, като общите загуби — включително частна собственост и туризъм — се очаква да надхвърлят 1 милиард евро.

Откъде ще дойдат пари за възстановяване е въпрос, който тепърва ще бъде решаван в детайли.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Две земетресения разлюляха Италия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Италия Сицилия циклон Хари
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес