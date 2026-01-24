1 млрд. евро щети: Циклонът "Хари", който ще влияе на времето и в България, срина Сицилия (ВИДЕО)

Циколнът "Хари", чието влияние се очаква да засегне и България в известна степен през следващите дни, нанесе опустошителни щети в Италия - по-точно в Сицилия. Според първоначални оценки, пораженията от бурното време надхвърлят 1 млрд. евро.

Природното явление удари източното крайбрежие на Сицилия с бурни вълни, силни ветрове и обилни валежи. Според регионалните власти щетите само по инфраструктурата се оценяват на около 740 милиона евро, като общите загуби — включително частна собственост и туризъм — се очаква да надхвърлят 1 милиард евро.

Откъде ще дойдат пари за възстановяване е въпрос, който тепърва ще бъде решаван в детайли.

