15 г. затвор за бивш кмет на Херсон, минал в лагера на Путин и станал "губернатор"

От Малиновския районен съд в града признаха Салдо за виновен в извършването на престъпления по няколко члена от Наказателния кодекс на Украйна - за държавна измяна при военно положение, сътрудничество, отричане на въоръжената агресия на Руската федерация и възхвала на участниците в нея.

A court in Odesa sentenced in absentia the gauleiter of the occupied part of Kherson Region, Saldo, to 15 years in prison with confiscation of property. pic.twitter.com/35lye9yASh