2 загинали при нападения на карнавала в Нотинг Хил (ВИДЕО)

Британската полиция съобщи, че двама души са загинали, след като са били нападнати при отделни инциденти по време на карнавала в Нотинг Хил (един от най-големите улични фестивали в света) или в близост до него през миналия уикенд, предаде АФП.

Жертвите - млада жена, която е била на ежегодното събитие в Западен Лондон с малкото си дете, и готвач, който преди това е работил под ръководството на кулинарната знаменитост Гордън Рамзи - са жертвите на нападенията.

Лондонската полиция е повдигнала обвинения на 2 души, заподозрени в извършването на всяко от нападенията.

По-рано тази седмица полицията разкри, че 8 души са били намушкани с нож, а стотици - арестувани по време на празника на британската афро-карибска култура, който се провежда всяка година по улиците на Нотинг Хил и околните квартали.

Шер Максимен, на 32 г., е намушкана с нож в слабините посред бял ден миналата неделя, след като се опитала да се намеси в разразила се свада. Тя е починала от травмите си на 31 август в болница. Жената е присъствала на събитието заедно с тригодишната си дъщеря и други членове на семейството и приятели.

В ареста е 20-годишен мъж, на когото е повдигнато обвинение в опит за убийството ѝ.

Втората жертва е готвачът Муси Имнету, който почина на 30 август, след като беше намерен в безсъзнание с травма на главата пред ресторант в Западен Лондон, в който са се забавлявали посетители на карнавала.

Роденият в Швеция 41-годишен мъж е бил на бизнес посещение в Обединеното кралство от Дубай, където е живеел и работел.

По случая е задържан 31-годишен мъж, обвинен в умишлено причиняване на тежка телесна повреда, но това обвинение се очаква да бъде преразгледано, съобщиха от полицията.

