Тръмп поиска закриване на две топ телевизии в САЩ, защото го критикуват

Американският президент Доналд Тръмп разкритикува NBC и ABC като "две от най-лошите и най-пристрастни телевизионни мрежи в историята", добавяйки, че ще подкрепи Федералната комисия по комуникациите (FCC) в отнемането на лицензите на техните телевизионни станции. Двете медии са сред топ 3 на най-гледаните телевизии в Съединените щати заедно със CBS (последната е с най-много зрители през 2024 г.). Веднага след тях идва Fox News - единствената мейнстрийм ТВ платформа в страната, за която се смята, че се доближава до Републиканската партия.

Телевизионните мрежи на NBC и ABC "ми дават 97% ЛОШИ НОВИНИ въпреки много високата популярност", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social в неделя, 24 август. Той обвърза цитираните "данни" - недоказани и на пръв поглед далеч от истината - с уж "най-успешните 8 месеца" в историята на Белия дом, т.е. под негово управление.

"Ако това е така, те са просто ръка на Демократическата партия и според мнозина FCC трябва да им отнеме лицензите", добави Тръмп. "Аз бих подкрепил това напълно, защото те са толкова пристрастни и неискрени, че представляват реална заплаха за нашата демокрация!!!".

Още: Франция привика посланика на САЩ и сват на Тръмп заради обвинения към Макрон

FCC издава лицензи на собствениците на телевизионни станции, които трябва да се подновяват периодично.

Съдебните искове на Тръмп срещу телевизиите

Коментарите идват, след като Тръмп влезе в съдебни спорове с големи новинарски агенции. През юли той уреди дело срещу CBS News за 16 милиона долара, малко преди Федералната комисия по комуникациите да одобри сливането между компанията майка на CBS - Paramount Global, и Skydance Media.

Тръмп също така постигна споразумение за 15 милиона долара с ABC по обвинения в клевета.

Още: "Без мир в Украйна няма Нобелова награда": Анализатор за оттеглянето на Тръмп като посредник

Снимка: Getty Images

Председателят на FCC Брендън Кар е републиканец. Той започна разследвания на програмите за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на Comcast и на отношенията на NBC с местните й телевизионни партньори.

NBC е собственост на NBCUniversal, компания на Comcast. ABC е собственост на The Walt Disney Company.

Още: Тръмп заплаши да изпрати войски в Балтимор

Президентът не за първи път атакува NBC

Тръмп се прицели в NBC и по време на първия си мандат. През 2017 г. той постави под въпрос дали лицензите, дадени от FCC, трябва да бъдат отнети от телевизионните станции на NBC, след като мрежата публикува статия, в която се твърдеше, че президентът е призовал за по-голям ядрен арсенал на САЩ. Това е нещо, което той отрича да е казвал.

Одобряват ли американците как Тръмп се справя като президент?

Проучване на The Economist/YouGov, проведено наскоро, установи, че 56% от анкетираните силно или донякъде не одобряват начина, по който Тръмп се справя със задълженията във втория си мандат, докато 40% силно или донякъде го одобряват.

Още: "Наистина искам да отида на небето". Как Тръмп влезе в ролята на "миротворец"

Проучването, проведено между 15 и 18 август сред 1568 американци, е с допустима грешка от около 3,5%, пише Bloomberg.