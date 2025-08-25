Франция привика посланика на САЩ и сват на Тръмп заради обвинения към Макрон

Франция привика посланика на САЩ в страната Чарлз Къшнър, след като той изпрати писмо до президента Еманюел Макрон, в което критикува държавния глава и правителството в Париж за недостатъчните мерки срещу антисемитизма. "Твърденията на посланика са неприемливи", заяви френското външно министерство в изявление, публикувано в неделя, в което призовава дипломата на официална и публична среща, за да може МВнР да изрази недоволството си.

С какво Чарлз Къшнър ядоса Париж?

В писмото си от 25 август, публикувано в неделя в The Wall Street Journal, Къшнър пише, че Макрон трябва да приложи законите срещу престъпленията от омраза и да смекчи критиките си към Израел. Посланикът посочи, че решението да се признае Палестина за държава, е подхранило антисемитските инциденти във Франция.

"Пиша ви, защото съм дълбоко загрижен за драстичния ръст на антисемитизма във Франция и липсата на достатъчни действия от страна на вашето правителство за справяне с него", пише още в писмото.

Кой е Чарлз Къшнър?

Къшнър е евреин, а синът му Джаред е бивш старши съветник на американския президент Доналд Тръмп и е женен за най-голямата дъщеря на Тръмп - Иванка.

Сватът на американския държавен глава заяви още по адрес на Франция, че антисемитизмът е "експлодирал" след атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика бомбардировките на Израел над Газа и продължаващата война в палестинския анклав.

Къшнър заяви, че критиката на Макрон към Израел по повод войната в Газа и плановете му да признае държавата Палестина в ООН през септември "окуражават екстремистите, подхранват насилието и застрашават живота на евреите във Франция".

Реакцията на Франция

"Франция категорично отхвърля тези последни обвинения", заяви външното министерство в Париж няколко часа след като съдържанието на писмото беше направено публично достояние. МВнР добави, цитирано от френската медия RFI, че коментарите "не отговарят на качеството на трансатлантическите отношения между Франция и Съединените щати и на доверието, което трябва да съществува между съюзниците".

Писмото на Къшнър идва след като израелският премиер Бенямин Нетаняху изпрати подобни критики във вторник, като заяви, че антисемитизмът е нараснал във Франция след изявлението на Макрон миналия месец, че ще признае палестинската държавност.

Президентството отговори, наричайки твърдението "позорно" и "погрешно".

Инцидентът засилва дипломатическото напрежение между Франция и САЩ на фона на търговската война на Тръмп и разногласията относно подкрепата за Украйна в нейната защита срещу Русия.

Франция също възрази срещу натиска на САЩ да прекрати миротворческата операция на ООН в Ливан, която ще бъде гласувана в Съвета за сигурност в понеделник.