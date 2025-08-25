Селекцията в ЦСКА 1948 не спира, тимът от Бистрица взима минал през Борусия Дортмунд и Херта

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, намекна в свой стил предстоящия пореден трансфер на „червените“. Става въпрос за германския халф Флориан Кребс, който няколко години е прекарал във втория отбор на Борусия Дортмунд.

ЦСКА 1948 ще плати символична сума за Флориан Кребс

От Бистрица се очаква да платят символична трансферна сума на финландския Интер Турку за Кребс, тъй като 26-годишният футболист има договор с клуба до 31 декември. Другият вариант е германецът да е разтрогнал с клуба от Турку.

Пазарната му стойност според Transfermarkt е 300 хиляди евро. Периодът на Кребс в Дортмунд е между 2020 и 2022 г. Кариерата му започва в академията на Херта, но играе само за втория състав на отбора от Берлин.

С отбора на Херта Берлин до 19 години той печели титлата в местното първенство. Той е капитан на отбора до 19 години, а в шампионския сезон отбелязва 13 гола в 24 мача.

