Селекцията в ЦСКА 1948 не спира, тимът от Бистрица взима минал през Борусия Дортмунд и Херта

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, намекна в свой стил предстоящия пореден трансфер на „червените“. Става въпрос за германския халф Флориан Кребс, който няколко години е прекарал във втория отбор на Борусия Дортмунд.
ЦСКА 1948 ще плати символична сума за Флориан Кребс
“Немци в тил” 😊👍 #ЦСКАPosted by Tzvetomir Naydenov on Monday, August 25, 2025
От Бистрица се очаква да платят символична трансферна сума на финландския Интер Турку за Кребс, тъй като 26-годишният футболист има договор с клуба до 31 декември. Другият вариант е германецът да е разтрогнал с клуба от Турку.
Пазарната му стойност според Transfermarkt е 300 хиляди евро. Периодът на Кребс в Дортмунд е между 2020 и 2022 г. Кариерата му започва в академията на Херта, но играе само за втория състав на отбора от Берлин.
С отбора на Херта Берлин до 19 години той печели титлата в местното първенство. Той е капитан на отбора до 19 години, а в шампионския сезон отбелязва 13 гола в 24 мача.
