Времето утре - 26 август 2025 г.

На 26 август 2025 г. през нощта валежите навсякъде ще спрат и облачността ще намалее до предимно ясно време. през деняще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Южна България, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб вятър предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°, гласи прогнозата за времето.

Отива ли си лятото? Седмична прогноза за времето от 25-31 август 2025 г.

Слънчево в планините

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове, но без съществени валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 13°.

Без валежи по Черноморието

По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е около 2 бала.

