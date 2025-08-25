Твърдение: Шофьорският изпит на Виктор Илиев е проформа

Изпитът за шофьорска книжка на Виктор Илиев, обвинен за тежката катастрофа с градски автобус в София, е бил проведен проформа. Това заяви пред БНТ председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ) Красимир Георгиев, който ръководи и една от най-големите инструкторски фирми в столицата. По думите му още от началото на изпита са били допуснати нарушения. Той е започнал не от учебния център, както изискват правилата, а от сградата на бившата Държавна автомобилна инспекция.

Освен това маршрутът не е бил съобразен с реалните условия на движение в София. Кандидат-шофьорът например не е бил изпитан в ситуация с трамваен път. Според Георгиев процедурата е била формална и не е дала реална представа за способностите на Илиев да се справя в градска среда.

Позицията на председателя на АКАБ обаче рязко се разминава с тази на изпълнителния директор на "Автомобилна администрация" (ИААА) Слав Монов. Само преди седмица той обяви, че проверка на записите от теоретичния и практическия изпит не е показала нарушения. Според него по време на изпита Виктор Илиев е карал с разумна скорост и не са открити признаци на рисково поведение. Още: "Възпитанието, което му липсва": Кое можеше да предотврати Виктор Илиев да се вреже в автобус

Монов подчерта, че контролът върху изпитите е строг – чрез видеонаблюдение в реално време и последващи проверки. По данни на агенцията само през тази година са направени около 400 инспекции на автошколи, при които са съставени над 20 акта. През 2023 г. проверките са били около 1000, а установените нарушения – близо 500.

Катастрофата

21-годишният Виктор Илиев е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост. В катастрофата с автобус на нощния градски транспорт загина лекар от сирийски произход.

Според прокуратурата в нощта на инцидента Илиев е шофирал с между 170 и 200 км/ч, не е спирал на червени светофари и е проявил "изключителна агресивност и арогантност". Софийският градски съд вече му наложи най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража". Още: В борбата с незаконните гонки: Купуват нови камери за скорост

Прокуратурата съобщи още, че в автомобила на младия шофьор е открита бутилка с райски газ. Свидетели са потвърдили, че той е употребил от веществото преди катастрофата.