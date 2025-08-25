Зеленски награди с ордени специалния пратеник на Тръмп Кийт Келог и личния му пастор Марк Бърнс (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски връчи държавни ордени на редица чуждестранни политици и общественици за тяхната подкрепа за страната му. На вчерашния Ден на независимостта на Украйна той почете с ордени приятелите на Украйна по света като сред тях бе специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Кийт Келог, който бе удостоен с Орден за заслуги, I степен, също както и министърът на отбраната на Швеция Пол Хенинг Йонсон.

Известният като личния пастор на Доналд Тръмп Марк Бърнс получи Орден за заслуги, III степен. Генералният секретар на Световния баптистки алианс Илайджа Браун получи Ордена на княз Ярослав Мъдри, V степен. Информацията бе споделена на сайта на канцеларията на Зеленски.

Снимки: president.gov.ua

Сред наградените бе и председателят на албанския парламент Елиса Спиропали - тя бе удостоена с Ордена на княгиня Олга, I степен, за подкрепата ѝ към Украйна и сътрудничеството с парламента на Украйна. Това предаде АТА, като се позова на публикация на председателя на Върховната Рада (парламент на Украйна) Руслан Стефанчук в социалните мрежи.

Общо 14 представители от САЩ и Европа – председатели на парламенти, депутати, сенатори, конгресмени и други – са били удостоени с ордени. Председателят на Върховната Рада благодари на всички тях, като допълни, че връчените от украинския президент награди са заслужени и са от името на украинския народ.