Трупът й се носел край пристанището: Инцидент с жена на Пирея

Тялото на жена, за която се смята, че е на около 50 години, беше открито в понеделник сутринта в пристанището на Пирея. Пътници на кей E8 забелязали тялото, плаващо във водата, и алармирали бреговата охрана, пише гръцкото издание Kathimerini. Жената е била транспортирана в болница, където е била потвърдена смъртта ѝ. В ход е предварително разследване и ще бъде извършена аутопсия.

Нейната самоличност и причината за смъртта остават неизвестни.

Труповете в Гърция

Намирането на мъртви хора не е чак толкова често явление в южната ни съседка, но със сигурност повечето случаи стават обществено достояние.

Наскоро гръцките власти намериха трупа на 76-годишен мъж на дъното на кладенец в района на Волос, Централна Гърция. Служители на пожарната и полицията са открили тялото му на дълбочина от около 15 метра.

През март тази година полицията в Гърция намери труп в подземен паркинг на гръцката столица Атина. Тогава около мъжа бе открит пистолет. Ето защо първоначалните анализи сочеха, че става въпрос за самоубийство, а по информация на гръцката медия Iefimerida мъжът е бил пенсиониран полицай.

В началотон а годината гръцките власти откриха тяло на 75-годишен мъж близо до парк в източната част на Солун. По първоначална информация ставаше въпрос за местен мъж, роден през 1950 г., а тялото му бе открито от случаен минувач, припомня Proto Thema. ОЩЕ: Като във филм на ужасите: Откриха пресен труп на дъното на кладенец