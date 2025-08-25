Войната в Украйна:

25 август 2025
Илиана Раева: България отново беше силна и ярка, предстои ни устрем към нови върхове!

Председателят на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева излезе с емоционален пост в социалните мрежи след края на Световното първенство, което се проведе в Бразилия. Както е известно, страната ни спечели общо 5 медала на надпреварата. Те бяха завоювани от Стилияна Николова. Тя взе сребърните отличия на лента, обръч, както и в многобоя, и в отборната надпревара. Николова спечели и бронз на бухалки.

Раева сподели, че на Световното първенство е имало изключително силна конкуренция и в индивидуалната, и в ансамбловата надпревара. Тя допълни, че се гордее с всички родни състезателки и тяхното представяне. Председателят на БФХГ призна, че родните грации са допуснали грешки, но те ще бъдат отстранени с работа.

„Допуснахме грешки, които с работа ще отстраним“

„България се прибира с 5 медала от първото световно първенство на новия Олимпийски цикъл, което се проведе в Бразилия! Изключително силна конкуренция имаше и в индивидуалната, и в ансамбловата надпревара. Впечатляващо силни шампиони и в двете дисциплини - Даря Варфоломеев и ансамбълът на Япония. Много добро съдийство и увеличаване на географията на медалистите от световни първенства“.

„България отново беше силна и ярка и не случайно има в актива си 5 медала от шампионата! Допуснахме грешки, които с работа ще отстраним. Много добър завършек на поредната силна година на българската художествена гимнастика. Браво на всички! Гордея се с вас! Предстои ни устрем към нови върхове! P.s. Благодаря на всички за многобройните поздравления и мили думи! Всички Вие сте огромен мотиватор за нас!“, написа щастливата Раева.

Бойко Димитров
