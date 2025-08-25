Войната в Украйна:

Насърчаване на антисемитизъм? САЩ и Нетаняху с остри критики към Макрон

25 август 2025, 11:34 часа 461 прочитания 0 коментара
Насърчаване на антисемитизъм? САЩ и Нетаняху с остри критики към Макрон

На фона на нарастващата криза в Газа и официално признатия от ООН глад в региона американският посланик във Франция Чарлз Къшнър изпрати писмо до президента Еманюел Макрон, в което осъжда недостатъчните действия на френските власти срещу надигащия се антисемитизъм, предаде АФП. Писмото е датирано от 25 август – 81-вата годишнина от Освобождението на Париж, което слага край на депортацията на евреи от френска територия.

Официално: ООН обяви глад в Газа

Писмото

"Пиша Ви, движен от дълбока тревога заради драматичния ръст на антисемитизма във Франция и липсата на достатъчни действия от страна на вашето правителство за справяне с него. Във Франция не минава ден без евреи да бъдат нападани на улицата, без да бъдат поругавани синагоги или училища, или да бъдат вандализирани еврейски бизнеси." посочва Къшнър, предаде БГНЕС.

Още: UNICEF: Децата в Газа гладуват заради блокадата, не от липса на храна

И Нетаняху е недоволен

Остри критики към Макрон отправи и израелският премиер Бенямин Нетаняху, който обвини френския президент в насърчаване на антисемитизъм след решението му миналия месец да признае палестинската държава. Според Нетаняху това е довело до „взрив“ на антисемитски прояви във Франция.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Елисейският дворец отхвърли обвиненията като „подли“ и „неверни“. „Това е време за сериозност и отговорност, а не за смесване и манипулация“, заявиха от администрацията на френското президентство.

Българска лекарка в Газа разказва: Тежък глад, болести, катастрофа (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Бенямин Нетаняху Ивицата Газа Газа антисемитизъм Еманюел Макрон Чарлз Къшнър
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес