Насърчаване на антисемитизъм? САЩ и Нетаняху с остри критики към Макрон

На фона на нарастващата криза в Газа и официално признатия от ООН глад в региона американският посланик във Франция Чарлз Къшнър изпрати писмо до президента Еманюел Макрон, в което осъжда недостатъчните действия на френските власти срещу надигащия се антисемитизъм, предаде АФП. Писмото е датирано от 25 август – 81-вата годишнина от Освобождението на Париж, което слага край на депортацията на евреи от френска територия.

Писмото

"Пиша Ви, движен от дълбока тревога заради драматичния ръст на антисемитизма във Франция и липсата на достатъчни действия от страна на вашето правителство за справяне с него. Във Франция не минава ден без евреи да бъдат нападани на улицата, без да бъдат поругавани синагоги или училища, или да бъдат вандализирани еврейски бизнеси." посочва Къшнър, предаде БГНЕС.

И Нетаняху е недоволен

Остри критики към Макрон отправи и израелският премиер Бенямин Нетаняху, който обвини френския президент в насърчаване на антисемитизъм след решението му миналия месец да признае палестинската държава. Според Нетаняху това е довело до „взрив“ на антисемитски прояви във Франция.

Елисейският дворец отхвърли обвиненията като „подли“ и „неверни“. „Това е време за сериозност и отговорност, а не за смесване и манипулация“, заявиха от администрацията на френското президентство.

