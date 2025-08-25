Войната в Украйна:

Германският вицеканцлер в Киев: Путин да не си прави илюзии, че подкрепата ни за Украйна ще спре

Германският вицеканцлер и финансов министър Ларс Клингбайл пристигна на необявено посещение в Киев за преговори с украинското правителство. Руският лидер Владимир "Путин не трябва да си прави илюзии, че германската подкрепа за Украйна може да се срине", подчерта Клингбайл, който е и лидер на ГСДП. "Точно обратното: ние оставаме вторият по големина поддръжник на Украйна в световен план и най-големият в Европа", добави той. "Украйна може да продължи да разчита на Германия".

"Става въпрос както за украинската, така и за европейската сигурност", подчерта вицеканцлерът, като отбеляза, че координира с канцлера Фридрих Мерц действията си по подкрепа на Украйна в един потенциален мирен процес, цитират го ДПА и Ройтерс.

Клингбайл подчерта необходимостта от "надеждни гаранции за сигурност, които да гарантират траен мир в Украйна".

Очаква се по време на посещението си вицеканцлерът да се срещне с представители на украинското правителство, парламента и гражданското общество.

След срещата на върха в Белия дом между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери миналата седмица, европейските съюзници на Киев работят по гаранции за сигурността на Украйна след края на войната с Русия. Те се считат за ключови за Украйна, която се защитава от три години и половина, отбелязват агенциите, цитирани от БТА.

Елена Страхилова
