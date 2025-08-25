Утре ще е ясно кои банки са подали оферта за обслужване на Столичната община

Утре (26 август) ще имаме информация кои от четирите поканени банки са подали оферти. Това обяви Бойко Димитров, председател на групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет (СОС) във връзка с избора на нова банка, която ще обслужва Столичната община (СО). "Разчитам, че в изключително кратък срок ще може да бъде избрана голяма и стабилна банка", добави той.

Димитров предположи, че до 7-10 дни комисията по обществената поръчка може да завърши своята работа по избор на банката. И припомни, че са поканени четирите най-големи банки, които отговарят както на изискванията за висок кредитен рейтинг, така и на това да са под директен надзор от Европейската централна банка.

"Част от критериите са свързани с развитието на клонова мрежа, времето за инсталиране на ПОС терминали, откриване и настройка на системите, за таксите за ПОС терминали и др. Имаме критерий за курсовете, които ще получим при превалутиране към евро до края на годината и към японската йена, тъй като имаме заем към японска финансова институция", посочи още Димитров.

С единодушно решение

Председателят на групата на ПП-ДБ в Общината благодари на Общинския съвет, че единодушно е приет внесеният доклад за избора на нова обслужваща банка. "Имаше дребни забележки, на които беше достатъчно добре отговорено", добави той.

Председателят на СОС и член на групата на ПП-ДБ Цветомир Петров каза, че заради спешността на действията е решено да бъде упълномощен кметът на София да избере обслужваща банка на Общината.