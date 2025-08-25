Войната в Украйна:

Утре ще е ясно кои банки са подали оферта за обслужване на Столичната община

25 август 2025, 12:23 часа 267 прочитания 0 коментара
Утре (26 август) ще имаме информация кои от четирите поканени банки са подали оферти. Това обяви Бойко Димитров, председател на групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет (СОС) във връзка с избора на нова банка, която ще обслужва Столичната община (СО). "Разчитам, че в изключително кратък срок ще може да бъде избрана голяма и стабилна банка", добави той.

Димитров предположи, че до 7-10 дни комисията по обществената поръчка може да завърши своята работа по избор на банката. И припомни, че са поканени четирите най-големи банки, които отговарят както на изискванията за висок кредитен рейтинг, така и на това да са под директен надзор от Европейската централна банка.

"Част от критериите са свързани с развитието на клонова мрежа, времето за инсталиране на ПОС терминали, откриване и настройка на системите, за таксите за ПОС терминали и др. Имаме критерий за курсовете, които ще получим при превалутиране към евро до края на годината и към японската йена, тъй като имаме заем към японска финансова институция", посочи още Димитров.

С единодушно решение

Председателят на групата на ПП-ДБ в Общината благодари на Общинския съвет, че единодушно е приет внесеният доклад за избора на нова обслужваща банка. "Имаше дребни забележки, на които беше достатъчно добре отговорено", добави той.

Председателят на СОС и член на групата на ПП-ДБ Цветомир Петров каза, че заради спешността на действията е решено да бъде упълномощен кметът на София да избере обслужваща банка на Общината.

Виолета Иванова
