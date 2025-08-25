След като ражда второто си дете: 21-годишна жена почина в болница в Русе

21-годишна родилка е починала в университетската болница "Канев" в Русе. На 21 август жената е родила второто си дете. Два дни по-късно е починала, съобщи Нова телевизия. Роднините ѝ търсят истината за случилото се. Разказват, че се е оплаквала от болки, но никой не ѝ е обърнал внимание. Семейството е от Две могили.

Разказ на близките

"Звънна ми и каза: "Честито, имаме момче". На сутринта ми каза, че има остри болки в корема. Пак викам лекарите, нищо не предприемат, успокояват ме – казват, че няма нищо, децата са здрави, жена ми е здрава. Цял ден никой не идва при нея, никой не ѝ обръща внимание", разказа съпругът на починалата родилка Светлин Георгиев.

"Удариха две инжекции. След това стана по-лошо. Искаме да знаем каква е причината за смъртта й", заяви Севда Маринова, баба на починалата родилка.

Съпругът на жената иска прокуратурата да си свърши работата. "Аз не съм съдник, не мога да съдя, не мога да отнемам души като тях", каза още Георгиев.

От болницата съобщиха, че е сезирана окръжната прокуратура, разпоредена е и вътрешна проверка. "Не можем да ви дадем отговор. Имаме обяснение, но то се състои в изчакване на резултатите от аутопсията", заяви д-р Лидия Стефанова, директор "Медицински дейности" в УМБАЛ "Канев".

"По тази причина сме предприели тези действия - да уведомим прокуратурата и, евентуално, да искаме втора съдебно-медицинска експертиза, която да кореспондира и да бъде сравнена с това, което ще бъде извършено в болницата. Ако има нарушения, този, който ги е допуснал, ще си принесе отговорността", заяви Иван Иванов, изпълнителен директор.