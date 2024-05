20 000 руснаци без ток: Украйна дръпна шалтера с дронове в Новоросийск (ВИДЕО)

Кметът на града каза, че причината за пожара не е установена. Местни жители обаче посочват, че са чули шум от двигатели като на дронове през нощта. Информацията се уточнява, пише руският опозиционен телеграм канал ASTRA.

Към момента текат ремонтно-възстановителни работи в подстанцията.

Substation caught fire in the Russian city of Novorossiysk



Earlier, local media reported that 16,000 residents of the city were left without electricity after an attack by Ukrainian UAVs. pic.twitter.com/wdq9fKDl3z