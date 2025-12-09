20 дни след руския терор: Откриха още жертви в Тернопол (ВИДЕО)

На 19 ноември Русия нанесе ракетен удар по западния украински град Тернопол, като порази жилищна сграда и уби десетки цивилни граждани. На 8 декември - близо 20 дни след нападението - броят на жертвите нарасна до 38, след като полицията идентифицира телата на още двама души, които преди това бяха считани за изчезнали. Руската атака по жилищния блок отне живота на шест деца и рани 94 души, сред които 18 деца.

Момиче от Полша е сред убитите

Сред убитите е и 7-годишното момиче Амелия, която е с полско гражданство, съобщи полското външно министерство. То е загинало заедно с майка си по време на атаката.

„Амелка беше на седем години. Седем. Полско дете“, написа полският премиер Доналд Туск на 21 ноември. „Тя загина в Тернопол по време на брутална руска ракетна атака. Тя вече няма да сбъдне нито една от мечтите си. Тази жестока война трябва да приключи и Русия не може да я спечели. Защото това е и война за бъдещето на нашите деца".

Спасителните операции в западния град приключиха на 22 ноември - четири дни след атаката, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. На 23 ноември областният управител Тарас Пастух тогава обяви, че броят на загиналите е достигнал 34. Няколко души, включително едно дете, все още са в неизвестност, отбеляза той. Впоследствие броят на загиналите бе повишен до 36.

По време на спасителните операции бяха спасени 46 души, включително седем деца. Спасителите намериха и три домашни любимци (две котки и папагал) и ги върнаха на собствениците им, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации.

„В операцията участват над 230 спасители от девет региона на Украйна. В някои райони работата може да се извършва само ръчно поради сериозните щети и фрагментиране на структурите“, заяви президентът Володимир Зеленски по време на акцията.

Бруталната атака

На 19 ноември Русия проведе мащабна нощна атака срещу няколко украински региона. Области в западната част на Украйна, включително Тернопол, Хмелницки, Ивано-Франковск и Лвов, които се намират на повече от 500 километра от фронтовата линия и от руската граница, бяха засегнати от удари.

Две девететажни жилищни сгради бяха повредени при атаката в Тернопол. В едната от тях повредите се простираха от третия до деветия етаж, според министъра на вътрешните работи Игор Клименко. Клименко описа разрушенията, които видя на мястото. „Вървях между изгорелите стени – беше ужасно усещане“, каза той. „Във всеки апартамент – цял един живот, който Русия унищожи за миг".

The moment a missile struck a building in Ternopil. https://t.co/lnTj78ruwo pic.twitter.com/AOEK5HvZQZ — WarTranslated (@wartranslated) November 19, 2025

Жителите се опитали да скочат от прозорците на горните етажи, за да избягат от пожара, след като ракетата ударила сградата, каза Клименко. По-късно украинските военновъздушни сили потвърдиха, че руските сили са извършили удара с ракети Х-101, изстреляни от самолети.

Военната администрация на област Тернопол също призова жителите да останат в домовете си и да държат прозорците си затворени, като предупреди, че нивото на токсични вещества във въздуха на града е достигнало шест пъти над нормалната граница.

Украйна разследва военно престъпление

Местните власти обявиха 19–21 ноември за дни на траур в памет на жертвите.

Suspilne Ternopil съобщи на 20 ноември, че по време на минута мълчание в цялата страна местните жители са излезли по улиците на града и са държали плакати с лозунги като „Помнете“ и „19.11“, отнасящи се до датата на атаката.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в област Тернопол класифицира атаката като военно престъпление. Разследващите органи са образували наказателно дело по член 438 от Наказателния кодекс на Украйна - военни престъпления, свързани с умишлено убийство, предава Kyiv Independent.

