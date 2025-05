2500 км: Затвориха руско летище в Северния полярен окръг - заради Украйна ли?

Летището "Виктор Черномирдин" в руския град Надим, който се намира в Северния полярен окръг, е било затворено - действал е вече много популярният в Русия план "Килим" (Ковер), предаде Ura.ru. Обикновено този план влиза в действие при опасност от атака с дронове.

В случая обаче Надим се намира на 2500 километра от границата на Русия с Украйна и на над 2600 от втория по големина украински град Харков!

Планът беше въведен към 9:00 часа българско време и беше в сила до 12:00 часа българско време. От "Росавиация" не казаха защо точно се въвеждат мерките - официалното обяснение е, че това е приоритет - да бъде обезпечена безопасността на полетите. Само че един от местните канали в Телеграм обяви, че до полуостров Ямал са долетели дронове. Надим е административен център на Надимски район, в Ямало-Ненецки автономен окръг.

As Budanov said: deeper and deeper… Over 2,500 km — Russia launches “Koyvor” (airport safety protocol activated when an unidentified object is detected in the sky) plan at Nadym airport, Yamalo-Nenets Autonomous District, after drones reached deep into its territory last night.… pic.twitter.com/r88SO2c3Xy