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Русия пусна 185 украински военнопленници, много от които държеше още от 2022 (ВИДЕО)

05 юни 2026, 17:10 часа 444 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram/Zelenskiy / Official
Русия пусна 185 украински военнопленници, много от които държеше още от 2022 (ВИДЕО)

На 5 юни Русия и Украйна си размениха по 185 военнопленници. Заедно с украинските защитници у дома се завърна и един цивилен, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Според него това са войници от Въоръжените сили на Украйна, Националната гвардия и Държавната гранична служба - редници, сержанти и офицери. "Те защитаваха страната ни в Мариупол и в „Азовстал“, както и в районите на Донецк, Луганск, Харков, Херсон, Запорожие, Суми, Киев и Курск (руската Курска област - бел. ред.). Сред тях има и такива, които се завръщат след години руски плен, в който са от 2022 г.“, отбеляза държавният глава на Украйна.

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Зеленски благодари на всички, участвали в размяната, и на партньорите на Киев. Той подчерта специалната си благодарност към войниците, които - със своята "сила и резултати на фронта" - осигуряват "завръщането на нашите хора у дома". "Работата продължава. Завръщането на нашите хора е непоколебим приоритет за Украйна. Работим всеки ден, за да освободим всеки украински мъж и жена от плен“, добави президентът на нападнатата от Русия страна.

75-ият обмен

Координационният щаб за работа с военнопленниците на Украйна съобщи, че това е 75-ият обмен между двете страни. Освен 185 украински военнослужещи, беше върнат и един украински цивилен, който е държан в плен от руснаците от 2022 г.

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Повече от половината от освободените днес защитници на Украйна са пленени още през 2022 г., а някои от тях – по време на отбраната на Мариупол.

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Най-младият освободен е на 26 години, а най-възрастният – на 62. У дома се прибират и двама украински офицери.

Украинският парламентарен комисар по правата на човека Дмитро Любинец съобщи, че "съвпадение е и фактът, че днес се прибират у дома баща и син – те са защитавали Украйна в една и съща бригада, но са били пленени само с един ден разлика през 2022 г.! Искрено поздравявам семейството им, което днес празнува двойна радост!“.

На 15 май 2026 г. бяха разменени по 205 военнопленници като част от първия етап на размяната „хиляда за хиляда“. Зеленски продължава да настоява за размяна "всички за всички" като база за започване на преговори за справедлив мир с Русия.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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