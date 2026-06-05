Русия пусна 185 украински военнопленници, много от които държеше още от 2022 (ВИДЕО)

На 5 юни Русия и Украйна си размениха по 185 военнопленници. Заедно с украинските защитници у дома се завърна и един цивилен, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Според него това са войници от Въоръжените сили на Украйна, Националната гвардия и Държавната гранична служба - редници, сержанти и офицери. "Те защитаваха страната ни в Мариупол и в „Азовстал“, както и в районите на Донецк, Луганск, Харков, Херсон, Запорожие, Суми, Киев и Курск (руската Курска област - бел. ред.). Сред тях има и такива, които се завръщат след години руски плен, в който са от 2022 г.“, отбеляза държавният глава на Украйна.

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Вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/l8NFsECZMK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2026

Зеленски благодари на всички, участвали в размяната, и на партньорите на Киев. Той подчерта специалната си благодарност към войниците, които - със своята "сила и резултати на фронта" - осигуряват "завръщането на нашите хора у дома". "Работата продължава. Завръщането на нашите хора е непоколебим приоритет за Украйна. Работим всеки ден, за да освободим всеки украински мъж и жена от плен“, добави президентът на нападнатата от Русия страна.

75-ият обмен

Координационният щаб за работа с военнопленниците на Украйна съобщи, че това е 75-ият обмен между двете страни. Освен 185 украински военнослужещи, беше върнат и един украински цивилен, който е държан в плен от руснаците от 2022 г.

Another 185 Ukrainian defenders are returning home today from Russian captivity. One civilian is also returning along with the defenders. They are warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and the State Border Guard Service of Ukraine – privates, sergeants, and… pic.twitter.com/hyArk8Zhpj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2026

Повече от половината от освободените днес защитници на Украйна са пленени още през 2022 г., а някои от тях – по време на отбраната на Мариупол.

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Най-младият освободен е на 26 години, а най-възрастният – на 62. У дома се прибират и двама украински офицери.

Украинският парламентарен комисар по правата на човека Дмитро Любинец съобщи, че "съвпадение е и фактът, че днес се прибират у дома баща и син – те са защитавали Украйна в една и съща бригада, но са били пленени само с един ден разлика през 2022 г.! Искрено поздравявам семейството им, което днес празнува двойна радост!“.

На 15 май 2026 г. бяха разменени по 205 военнопленници като част от първия етап на размяната „хиляда за хиляда“. Зеленски продължава да настоява за размяна "всички за всички" като база за започване на преговори за справедлив мир с Русия.

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