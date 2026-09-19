Стотици убити ирански деца: Разследването на Пентагона е готово и сочи вина на САЩ, ИИ също е замесен

Разследването на Пентагона установи, че ракетният удар на САЩ от 28 февруари, 2026 година, нанесен срещу иранско начално (девическо) училище в Минаб, при който бяха убити 123 деца, е резултат от каскада от провали. Това съобщава американската информационна агенция Bloomberg - ОЩЕ: В Иран: Десетки убити и ранени там, където режимът на аятолаха казва, че има девическо училище (ВИДЕО)
Разследването на Пентагона е ефективно приключило от месеци, но все още не е публикувано, става ясно от материала. Администрацията на Тръмп все още не е поела публично отговорност - ОЩЕ:
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Доклад на ООН от тази седмица заяви, че провалите "са надхвърлили небрежността" и може да представляват военни престъпления - Още: Експерти на ООН: Има основания да се смята, че САЩ са извършили военни престъпления в Иран
Pentagon probe found that the Feb. 28 US missile strike on an Iranian elementary school in Minab — killing 123 children — resulted from a cascade of failures.— Clash Report (@clashreport) September 19, 2026
Outdated intelligence that still classified the school as an IRGC facility, compressed timelines as the administration… pic.twitter.com/wz9odZwbtM
Грешките
Остаряла разузнавателна информация, която все още класифицира училището като обект на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), кратки срокове, тъй като администрацията на американския президент Доналд Тръмп е искала осъществяване над 1000 удара за 24 часа, прекомерно разчитане на системата с изкуствен интелект Maven на Palantir (за която погрешно американските военни са чакали да сигнализира за остарели данни) и 90% съкращения от страна на американския военен министър Пийт Хегсет на екипите, които се грижат за намаляване на щетите върху цивилното население при военни операции - това са основните пропуски - Още: Ударът по училище в Иран със стотици убити деца: Заради бързане и уволнения в САЩ
Удареният обект видимо е функционирал като училище в продължение на близо десетилетие, бил е в Google Maps и е имал собствен уебсайт.