Стотици убити ирански деца: Разследването на Пентагона е готово и сочи вина на САЩ, ИИ също е замесен

Разследването на Пентагона установи, че ракетният удар на САЩ от 28 февруари, 2026 година, нанесен срещу иранско начално (девическо) училище в Минаб, при който бяха убити 123 деца, е резултат от каскада от провали. Това съобщава американската информационна агенция Bloomberg - ОЩЕ: В Иран: Десетки убити и ранени там, където режимът на аятолаха казва, че има девическо училище (ВИДЕО)

Разследването на Пентагона е ефективно приключило от месеци, но все още не е публикувано, става ясно от материала. Администрацията на Тръмп все още не е поела публично отговорност - ОЩЕ:

Доклад на ООН от тази седмица заяви, че провалите "са надхвърлили небрежността" и може да представляват военни престъпления - Още: Експерти на ООН: Има основания да се смята, че САЩ са извършили военни престъпления в Иран

Pentagon probe found that the Feb. 28 US missile strike on an Iranian elementary school in Minab — killing 123 children — resulted from a cascade of failures.



Outdated intelligence that still classified the school as an IRGC facility, compressed timelines as the administration… pic.twitter.com/wz9odZwbtM — Clash Report (@clashreport) September 19, 2026

Грешките

Остаряла разузнавателна информация, която все още класифицира училището като обект на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), кратки срокове, тъй като администрацията на американския президент Доналд Тръмп е искала осъществяване над 1000 удара за 24 часа, прекомерно разчитане на системата с изкуствен интелект Maven на Palantir (за която погрешно американските военни са чакали да сигнализира за остарели данни) и 90% съкращения от страна на американския военен министър Пийт Хегсет на екипите, които се грижат за намаляване на щетите върху цивилното население при военни операции - това са основните пропуски - Още: Ударът по училище в Иран със стотици убити деца: Заради бързане и уволнения в САЩ

Удареният обект видимо е функционирал като училище в продължение на близо десетилетие, бил е в Google Maps и е имал собствен уебсайт.