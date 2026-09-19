Кабинетът "Радев":

"Нека живеем задружно, иначе ние също ще трябва да отговорим": Путин и новата му порция басни (ВИДЕО)

19 септември 2026, 8:47 часа 654 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
"Нека живеем задружно, иначе ние също ще трябва да отговорим": Путин и новата му порция басни (ВИДЕО)

"Искам да им кажа - нека живеем задружно, иначе ние също ще бъдем принудени да отговорим" - думите са на руския диктатор Владимир Путин на поредното военно заседание на Кремъл и най-учудващото е, че с тях той не визираше Украйна, а ситуацията в Близкия изток и увеличаващите се трудности за транспорт през Ормузкия проток и Баб-ел-Мандеб, които са факт след като американският президент Доналд Тръмп подпали война с Иран на 28 февруари, 2026 година:

Войната или мир

За пореден път Путин забърка антивоенен коктейл пълен с подправки, миришещи на война. Той изрично заяви, че Русия нямала "никакви агресивни намерения към Европа и европейските страни. Готови сме за сътрудничество, възстановяване на отношенията с европейските ни съседи". Кой развали тези отношения Путин не уточни - Още: The New York Times: Зетят на Тръмп е уязвил Путин за Донбас и кога Русия ще го превземе

И моментално антиподите: Русия разработвала съвременни оръжейни системи, за да можело бързо да се отговори на "потенциални опасности". Първата такава опасност било разширението на НАТО, дори "в други райони на света". Втората - че "някои европейски лидери" открито говорели за война с Русия (всъщност говорят как трябва да сме готови Путин да ни нападне) и го правели, защото така се опитвали да прикрият грешките си, довели до икономически трудности, да спрат спада в рейтингите си. И трябвало да се вслушат в своите избиратели, които ясно казвали, че никаква война с Русия не искат - но въпросните лидери (Путин не каза кои) продължавали "да нагнетяват ситуацията" - Още: Страх от украинските дронове: Путин премести клуб "Валдай 2026" от Сочи

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В Европа обаче расте недоверието към Путин именно заради такива "флуктуации" в говоренето и праволинейност в действията (войната в Украйна се ожесточава, път за мир от страна на Кремъл няма, освен ако украинците не се предадат и не станат руснаци). Германия и Швеция осъществиха първото си съвместно учение за опазване на ключовия остров Готланд, стратегически важния балтийски остров, разположен по средата между континентална Швеция и балтийските държави. Учението "Сребърен Вотан" (14-23 септември) тества колко бързо германските войници, кораби, самолети и системи за противовъздушна отбрана могат да прекосят Балтийско море, да кацнат във Висбю и да помогнат на шведските военни части, които са разположени да защитават Готланд. Сценарият: Швеция иска помощ от съюзник, Германия отговаря.

Украйна конкретно

Гледната точка на руския диктатор: И освен че нагнетявали ситуацията, европейските лидери използвали украинците като "пушечно месо". Путин настоя, че украинците уж тръгнали да защитават "европейските ценности" и "демокрация", но всъщност Украйна станала диктатура след "Майдана" и сегашната власт в Украйна създала условия да ограбва собствения си народ, властта в Украйна е узурпирана, защото не се провеждали избори. А защо не се провеждат - защото Русия безогледно бомбардира постоянно Украйна, тя е във военно положение и съответно нормални избори не могат да се проведат. Същевременно Путин призна, че "киевският режим" говори за мир, предлага преговори, обаче руският диктатор не вижда как да има преговори и мир, тъй като "киевският режим", видите ли, извършвал престъпления - ОЩЕ: Зеленски отново посочи обективните пречки да има избори в Украйна (ВИДЕО)

На фона на безогледно наглата пропаганда на Путин, Службата за сигурност на Украйна (СБУ) твърди, че руската ФСБ използва мрежи от фалшиви профили за запознанства, за да се прицелва в украински военнослужещи. Сценарият: След като украински военен отговори на уж опити някоя "жена" да се запознае с него, агенти на ФСБ се опитват да спечелят доверието му и да извлекат информация за неговото подразделение, местоположение и задачи. СБУ предупреждава, че крайната цел може да бъде убийството на съответния украински военен. Агенцията твърди, че военното ѝ контраразузнаване е предотвратило повече от 50 такива случая през 2026 г. и предупреждава украинските войници да не споделят информация къде и какво работят онлайн:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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