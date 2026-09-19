"Нека живеем задружно, иначе ние също ще трябва да отговорим": Путин и новата му порция басни (ВИДЕО)

"Искам да им кажа - нека живеем задружно, иначе ние също ще бъдем принудени да отговорим" - думите са на руския диктатор Владимир Путин на поредното военно заседание на Кремъл и най-учудващото е, че с тях той не визираше Украйна, а ситуацията в Близкия изток и увеличаващите се трудности за транспорт през Ормузкия проток и Баб-ел-Мандеб, които са факт след като американският президент Доналд Тръмп подпали война с Иран на 28 февруари, 2026 година:

Putin:



Let’s live together peacefully, otherwise we will have to respond — there will be no other way. pic.twitter.com/JLBHkbJBDr — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

Войната или мир

За пореден път Путин забърка антивоенен коктейл пълен с подправки, миришещи на война. Той изрично заяви, че Русия нямала "никакви агресивни намерения към Европа и европейските страни. Готови сме за сътрудничество, възстановяване на отношенията с европейските ни съседи". Кой развали тези отношения Путин не уточни - Още: The New York Times: Зетят на Тръмп е уязвил Путин за Донбас и кога Русия ще го превземе

Putin on Europe:



I want to say once again: Russia has no aggressive intentions toward Europe or European countries. We simply have no basis for this whatsoever.



We are ready for cooperation and for restoring relations with our European neighbors. pic.twitter.com/Rhhbb9vLak — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

И моментално антиподите: Русия разработвала съвременни оръжейни системи, за да можело бързо да се отговори на "потенциални опасности". Първата такава опасност било разширението на НАТО, дори "в други райони на света". Втората - че "някои европейски лидери" открито говорели за война с Русия (всъщност говорят как трябва да сме готови Путин да ни нападне) и го правели, защото така се опитвали да прикрият грешките си, довели до икономически трудности, да спрат спада в рейтингите си. И трябвало да се вслушат в своите избиратели, които ясно казвали, че никаква война с Русия не искат - но въпросните лидери (Путин не каза кои) продължавали "да нагнетяват ситуацията" - Още: Страх от украинските дронове: Путин премести клуб "Валдай 2026" от Сочи

Putin said threats to Russia are not decreasing as NATO expands and claimed the alliance is moving into other regions of the world. He said some European leaders openly speak of preparing for war with Russia, while insisting Moscow has no aggressive intentions toward Europe.… pic.twitter.com/7JKhvkKo5f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2026

Putin on Europe:



Some European leaders openly say that preparations are being made for war with Russia.



In my view, they are simply trying to save their falling ratings, covering up mistakes in their economic and social policies. But it is not really working; it does not help.… pic.twitter.com/jti2h3m6Li — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

В Европа обаче расте недоверието към Путин именно заради такива "флуктуации" в говоренето и праволинейност в действията (войната в Украйна се ожесточава, път за мир от страна на Кремъл няма, освен ако украинците не се предадат и не станат руснаци). Германия и Швеция осъществиха първото си съвместно учение за опазване на ключовия остров Готланд, стратегически важния балтийски остров, разположен по средата между континентална Швеция и балтийските държави. Учението "Сребърен Вотан" (14-23 септември) тества колко бързо германските войници, кораби, самолети и системи за противовъздушна отбрана могат да прекосят Балтийско море, да кацнат във Висбю и да помогнат на шведските военни части, които са разположени да защитават Готланд. Сценарият: Швеция иска помощ от съюзник, Германия отговаря.

Germany and Sweden are running their first-ever joint rapid-reinforcement drill for Gotland, the strategically vital Baltic island sitting halfway between mainland Sweden and the Baltic states.



Exercise Silver Wotan (Sept 14-23) tests how quickly German troops, ships, aircraft,… pic.twitter.com/c2fjFdiT1E — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

Украйна конкретно

Гледната точка на руския диктатор: И освен че нагнетявали ситуацията, европейските лидери използвали украинците като "пушечно месо". Путин настоя, че украинците уж тръгнали да защитават "европейските ценности" и "демокрация", но всъщност Украйна станала диктатура след "Майдана" и сегашната власт в Украйна създала условия да ограбва собствения си народ, властта в Украйна е узурпирана, защото не се провеждали избори. А защо не се провеждат - защото Русия безогледно бомбардира постоянно Украйна, тя е във военно положение и съответно нормални избори не могат да се проведат. Същевременно Путин призна, че "киевският режим" говори за мир, предлага преговори, обаче руският диктатор не вижда как да има преговори и мир, тъй като "киевският режим", видите ли, извършвал престъпления - ОЩЕ: Зеленски отново посочи обективните пречки да има избори в Украйна (ВИДЕО)

Putin accuses European leaders of "using" Ukrainians as "cannon fodder." pic.twitter.com/8jLKgvuwoP — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

Putin calls Ukraine a "dictatorship" where "elections aren’t held." pic.twitter.com/6SrDMmFCLQ — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

Putin claims Ukrainian leadership "doesn’t want to conduct peace negotiations." pic.twitter.com/C7vXsqJHXC — Clash Report (@clashreport) September 18, 2026

На фона на безогледно наглата пропаганда на Путин, Службата за сигурност на Украйна (СБУ) твърди, че руската ФСБ използва мрежи от фалшиви профили за запознанства, за да се прицелва в украински военнослужещи. Сценарият: След като украински военен отговори на уж опити някоя "жена" да се запознае с него, агенти на ФСБ се опитват да спечелят доверието му и да извлекат информация за неговото подразделение, местоположение и задачи. СБУ предупреждава, че крайната цел може да бъде убийството на съответния украински военен. Агенцията твърди, че военното ѝ контраразузнаване е предотвратило повече от 50 такива случая през 2026 г. и предупреждава украинските войници да не споделят информация къде и какво работят онлайн:

Ukraine’s SBU says Russia’s FSB is using networks of fake dating profiles to target Ukrainian servicemembers. After a servicemember responds, operatives allegedly work to gain his trust and extract information about his unit, location and tasks, with the SBU saying the ultimate… pic.twitter.com/5kpjto2ViI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2026