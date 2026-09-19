Левски готви голям ход с билетите за Лига Европа: Иска разрешение от УЕФА

Левски е на път да направи сериозна промяна в ценовата си политика за домакинските мачове от основната фаза на Лига Европа. След огромното недоволство сред привържениците заради високите цени на билетите ръководството на "сините" е обсъдило вариант за драстично намаляване на единичните пропуски за следващите три домакинства, но за това първо ще трябва да получи разрешение от УЕФА, пише "Мач Телеграф".

Левски чака разрешение от УЕФА за по-евтини билети

Около 9000 привърженици са закупили пакетни билети за четирите домакинства със Залцбург, Ягелония, Лилестрьом и Милан, като първоначално клубът предложи 20% отстъпка при закупуване на целия пакет. Въпреки това високите цени на единичните билети и общата стойност на пакетите предизвикаха сериозна реакция.

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След загубата с 0:1 от Залцбург изпълнителният директор Даниел Боримиров призна, че клубът е допуснал грешка с цените и обеща феновете да бъдат компенсирани. В последвалата официална позиция обаче Левски не представи конкретен механизъм, а обяви, че окончателното решение ще бъде взето през следващата седмица.

На "Герена" вече са обсъдили конкретна идея – значително намаляване на цените на единичните билети за оставащите три домакинства. Причината да не могат просто да променят цените е, че те вече са били заявени пред УЕФА при организацията на турнира. Затова Левски трябва да получи одобрение от европейската централа.

Ако такова разрешение бъде дадено, по-висока цена вероятно ще остане единствено за очаквания с огромен интерес сблъсък с Милан през януари. Успоредно с това ръководството ще трябва да намери начин да компенсира феновете, които вече са закупили пакетите на първоначалните цени.

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