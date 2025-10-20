Макрон организира "изпращане" на Саркози до затвора: Дадоха му обещание за свиждане (ВИДЕО)

Бившият френски президент Никола Саркози, който трябва да влезе в затвора във вторник е бил приет в петък, 17 октомври, от настщия държавен глава на Франция Еманюел Макрон в Елисейския дворец. За срещата пише уважаваният френски всекидневник Le Monde, който се позовава на информация на Agence France-Presse, която разчита на източник в изпълнителната власт, потвърждаващ информация от Le Figaro.

Никола Саркози ще бъде хвърлен в затвора почти месец след осъдителната му присъда от пет години затвор по аферата с либийското финансиране на президентската му кампания през 2007 г.

В затвора Санте се очаква Саркози да бъде настанен сам в една от петнадесетте килии с площ от 9 м² в изолатора. Това е единственият начин да се избегне всякакво взаимодействие с други затворници и да се гарантира неговата безопасност.

Междувременно ден преди влизането му в затвора бившият министър-председател на Франция Едуар Баладур го посети в дома му. ОЩЕ: Стана ясно кога влиза в затвора бившият френски президент Никола Саркози

L'ancien Premier ministre Edouard Balladur a rendu visite à Nicolas Sarkozy la veille de son incarcération à la prison de la Santé⤵️ pic.twitter.com/R5ADWTVMeI — Agence France-Presse (@afpfr) October 20, 2025

Кой ще отиде да го види?

Министърът на правосъдието Жералд Дарманен, близък сътрудник на бившия държавен глава, обяви, че ще отиде „да го види в затвора “, изразявайки загриженост относно „условията за сигурност“ по време на задържането му и отбелязвайки, че министърът на правосъдието може „да отиде във всеки затвор и при всеки затворник, когато пожелае“. Той каза, че посреща с „голяма тъга“ лишаването от свобода на човека, когото представя като свой политически ментор.

Тъга, изразена от мнозина във френската десница, за която Саркози беше покровител.

Може и да се размине с домашен арест

Освен осъдителната присъда, предварителното изпълнение на съдебната заповед за задържане в затвора предизвика учудването на неговите поддръжници, въпреки че това рутинно се налага от наказателните съдилища. Но за неговите критици това е атака срещу правото на обжалване и презумпцията за невиновност.

Адвокатите на Саркози незабавно ще подадат искане за освобождаването му. Апелативният съд ще има два месеца, за да се произнесе, но се очаква изслушването да се проведе по-рано. На този етап от производството нарушаването на обществения ред, причинено от „изключителната тежест на фактите“, посочена от наказателния съд, вече няма да бъде критерий. След обжалването си Никола Саркози отново се счита за невинен. Като такъв, той може да бъде задържан под стража само ако това е „единственият начин“ да се предотврати натиск върху свидетели или жертви, бягство или повторно престъпление, взаимодействия със съучастници или да се гарантира неговата безопасност. Ако това не е така, той трябва да бъде освободен под съдебен надзор, евентуално чрез поставяне под домашен арест с гривна. ОЩЕ: Къде и кога ще влезе в затвора Саркози