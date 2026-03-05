5-те най-безопасните страни в Европа, ако избухне Трета световна война

Страховете от Третата световна война се засилиха след съвместната атака на САЩ и Израел, целяща да спре ядрен Иран, което кара някои хора извън Близкия изток да се страхуват, че биха могли да бъдат засегнати от конфликта.

Европейците са крайно притеснени, след като нестабилният ирански режим се нахвърли върху съседните държави, включително Обединените арабски емирства (ОАЕ). Хиляди хора, блокирани в чужбина, заявиха, че виждат и чуват бомби да падат наоколо.

Докато засегнатите търсят начин да се измъкнат от канапа на войната, британското издание Mirror изготви списък с 5-те европейски страни, които биха могли да бъдат най-безопасни в случай на нов глобален конфликт.

Още: Варшава готви метрото за убежище за 100 хил. души при война (ВИДЕО)

Швейцария

Швейцария има дълга традиция на напълно неутрална държава, като официално не се е замесвала в глобален конфликт повече от 200 години, а неофициално - от 16-ти век.

Въпреки че това е направило страната противоречива през годините, особено по време на Втората световна война, когато тя се превърна в център за нацистите на Адолф Хитлер за търговия със злато, плячкосано от жертви от концентрационните лагери, "вечният неутралитет" означава, че страната е малко вероятен участник в теоретична Трета световна война.

Ирландия

Още: Зеленски: Имаме различни виждания с Тръмп за Третата световна война

Ирландия е на второ място след Швейцария по продължителност на своя неутралитет, като страната отказва да се намесва в конфликти повече от 85 години.

Популярната неутрална позиция се запазва и през Втората световна война, когато все още младата нация се възстановява от години на брутален британски контрол и се създават множество международни организации за сигурност, включително НАТО. Тъй като НАТО вероятно ще е основен съюз във всеки бъдещ конфликт, е малко вероятно Ирландия, която не е членка, да се превърне в мишена.

Източник: Getty Images

Австрия

Австрия е в подобна на Ирландия и Швейцария позиция, тъй като също е исторически неутрална нация, но в крайна сметка е по-малко изложена на риск и през годините се е радвала на постоянно стабилен политически климат.

Още: В САЩ и Европа не изключват Трета световна война през следващите пет години: Politico

Конституционно задължителният неутралитет на страната е в сила от 1955 г. и означава, че тя не се е присъединила към НАТО, което я поставя извън списъка с потенциални цели в нов конфликт. Въпреки това, макар че е защитена от Алпите на югозапад, тя е уязвима с източния си фланг, граничещ с Украйна, която е определена като потенциална сцена за продължителен конфликт.

Дания

Дания отдавна е силна, сплотена и социално сигурна държава, която, макар и член на НАТО, би могла да бъде сред най-безопасните в организацията в случай на избухване на война.

Страната е малка, но влиятелна и боеспособна, с около 20 000 висококвалифицирани и дисциплинирани войници, които осигуриха на датските въоръжени сили 45-то място в света по-рано тази година. Освен че поддържа европейския достъп до Балтийско море и Северния Атлантик, тя притежава и Гренландия - територия, която може да се окаже критична в случай на избухване на война.

Още: Петте огнища, които могат да подпалят Трета световна война

Португалия

Португалия, член-основател на НАТО, е скрита в Западна Европа и е свързана с Испания. В случай на Трета световна война, страната вероятно ще влезе в конфликт заедно с организацията, но ще бъде сред тези, които са в по-добра позиция да избегнат най-тежките последици.

Географското положение на бившата имперска държава би я направило малко вероятна цел в случай на глобална ескалация, а армиите, търсещи конфликт, биха трябвало да преминат през цяла Европа, за да я достигнат. Освен това, Португалия владее Азорските острови - малка, отдалечена островна верига в Северния Атлантик, която би могла да се превърне в идеално място за евакуация в случай на удар срещу страната.

САЩ завладяват Гренландия. Третата световна война ще е с роботи, дронове и концентрационни лагери под контрола на ИИ