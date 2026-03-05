Специалните сили на Украйна удариха ПВО база в Крим и важни складове за руснаците (ВИДЕО)

Украинските сили успешно са атакували позиции на руската армия във временно окупирания Крим и част от Донецка област, гласи изявление на Специалните сили на Украйна в Telegram от 5 март. „Фронтовите ударни части на Специалните сили продължават да унищожават „жизнената сила“ на вражеските сили във временно окупираните територии на Украйна“, се казва в съобщението. По-конкретно, през последните дни са били извършени серия от високопрецизни удари по руски снабдителни съоръжения.

Още: Кримските младежи градят украинско самосъзнание - Русия сериозно се притесни и засили пропагандната машина

Унищожена база за С-400

„В резултат на това бяха унищожени базата на противовъздушната ракетна система С-400 в окупираната Орловка в Крим, три вражески склада за гориво и смазочни материали – един в Мариупол и два в Новоамвросиевско, Донецка област, както и логистичен склад в съседната Амвросиевка“, се казва в изявлението.

Снимка: С-400, Kremlin.ru

Още: Украйна пак съсипа с дронове най-известния руски петролен терминал в Черно море (ВИДЕО)

Унищожена е и "вражеска ремонтна и възстановителна база" в Зачатовка в Донецка област, добавят от специалните сили на Украйна. Те казват, че унищожаването на складове за гориво, смазочни материали и логистика "значително подкопава офанзивния потенциал на врага".

Още: Зеленски: С радост бих приел ядрено оръжие от Великобритания и Франция, но такова не ни е предлагано (ВИДЕО)