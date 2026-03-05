Войната в Украйна:

Вдъхновяващата цигуларка Албена Данаилова открива втория сезон на Колекция Stradivarius

05 март 2026, 13:45 часа 207 прочитания 0 коментара
Вдъхновяващата цигуларка Албена Данаилова открива втория сезон на Колекция Stradivarius

В края на 2025 година българската цигуларка Албена Данаилова, артист с ярко международно присъствие, получи едно от най-високите културни отличия на Австрия – Почетен кръст за наука и изкуство, връчван от името на австрийския президент за изключителен принос към културата. Това признание е естествено продължение на нейната забележителна музикална кариера, която вече е част от славната история на Виенската филхармония. През 2008 година Албена става първата жена концертмайстор в този елитен мъжки ансамбъл, известен със строгите си традиции. А в началото на тази година българската публика с гордост проследи поредното ѝ артистично присъствие на първия пулт в прочутия Новогодишен концерт на Виенската филхармония, гледан от над 50 милиона зрители по света.

Фотограф: Peter Lechner

След по-малко от месец Албена Данаилова ще пристигне в София за участие във втория сезон на успешния цикъл "Колекция Stradivarius", който представя изявени български виртуози с техните редки, безценни инструменти. На 29 март от 19:30 ч. в Зала "България" тя ще си партнира с музикантите от Оркестър Cantus Firmus в програма, съставена от творби на В. А. Моцарт, Х. Бибер, Е. Григ и М. Равел. Събитието е част от 26-ия Европейски музикален фестивал, реализиран с финансовата подкрепа на Столична община – Календар на културните събития за 2026 г. и Министерството на културата.

Още: Оратница се завръщат в София със "SPOILER ROOM" на 14 март

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Мислихме за програма, в която цигулката има водеща роля, защото идеята на проекта е именно такава – да се представи красива музика, която да покаже звука и качествата на старинния инструмент. Затова ще има както солови произведения, като Цигулковия концерт №5 от Моцарт и Рапсодия "Циганка" от Равел, така и оркестрови творби. Ще изпълним една барокова сонатна композиция от Хайнрих Бибер и Сюита "От времето на Холберг" от Григ", споделя цигуларката в интервю за радио "Класик А".

Албена Данаилова, колекция Stradivarius, Европейски музикален фестивал, класическа музика, концерти

Фотограф: Julia Wesely

Предстоящият концерт ще представи многостранния талант на Албена Данаилова като солист, камерен и оркестров музикант, тъй като програмата ще бъде изпълнена без диригент. "За първи път ще бъда едновременно солист и водач на оркестъра в рамките на една концертна вечер. Това определено е дебют за мен и се радвам на предизвикателството да работя по този начин", споделя Данаилова. "Камерната музика е най-съвършеният диалог. Тя учи хората на толерантност, връзка, невербална комуникация и емоционална интелигентност, което е толкова важно за общуването между хората. Радвам се, че за тази програма оркестърът е камерен", допълва още тя.

Още: KhanЪ представят на живо новия си албум "Битка"

От няколко години Албена Данаилова има рядката привилегия да свири на цигулката Страдивариус "ex Hämmerle" от 1709 г., която е част от колекцията на Австрийската национална банка и по традиция се предоставя на концертмайстора на Виенската филхармония. Инструментът носи името на известния текстилен индустриалец и меценат Теодор Хемерле (1859 - 1930), който е един от основателите на Виенското концертно дружество (Wiener Concert-Verein). По-назад във времето историята на цигулката може да бъде проследена до притежатели от голяма аристократична фамилия в Шотландия. "Тези цигулки са като истински личности и невинаги всичко започва лесно. Трябва да се запознаеш с тях внимателно, както с друг човек. При мен обаче връзката с инструмента още от самото начало беше много естествена. Цигулката е от Златния период на Антонио Страдивари. Нейният звук, в сравнение с предишната ми цигулка Гуарнери, е по-свеж и по-светъл", споделя Албена Данаилова.

Фотограф: Василка Балевска

Билети за концерта на Албена Данаилова от Колекция Stradivarius са налични в мрежата на Eventim и на касата на зала "България". До 29 март остава и възможност за закупуване на абонамент за целия цикъл, който дава отстъпка от цената за отделните концерти.

Програма:

Х. И. фон Бибер – Battalia a 10

В. А. Моцарт – Концерт за цигулка и оркестър № 5

Е. Григ – Сюита "От времето на Холберг", оп. 40

М. Равел – Рапсодия "Циганка" 

Повече за Албена Данаилова

Фотограф: Василка Балевска

Родена е в София в семейството на музикантите Боян Данаилов (цигулар) и Виолета Попова (пианист). Започва обучението си в Националното музикално училище "Любомир Пипков", а след това продължава в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". Носител е на награди от множество конкурси, сред които "Ян Коциан", "Концертино Прага" (Чехия), "Клостер Шьонтал" (Германия), "Тибор Варга" (Швейцария) и "Виторио Гуи" (Италия). През 2001 г. завършва Висшето училище за музика и театър в Рощок, Германия, при проф. Петру Мунтеану. Още същата година получава ангажимент в групата на втори цигулки в Баварския държавен оркестър. Две години по-късно тя се издига до водач на първите цигулки, а през 2006 г. вече е първи концертмайстор на оркестъра. В същата роля тя работи и в Лондонската филхармония през сезон 2003/2004. На 1 септември 2008 г. Данаилова печели тежък конкурс за концертмайстор на Оркестъра на Виенската държавна опера и Виенската филхармония, като става първата жена, заела този престижен пост. От 2010 година е назначена за постоянно.

Още: Дебютна самостоятелна изява на младите музиканти Олга Дойкова и Владимир Меранлиев в концерта "Сцена на талантите"

Освен като концертмайстор, Албена Данаилова има успешна кариера и като солист и камерен музикант. Концертира редовно в България, Германия, Израел и САЩ и има записи за немското радио "Kultur", Северногерманското радио, Българското национално радио и Българската национална телевизия. От 2011 г. е водач на ансамбъл Ensemble Wien.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
класическа музика Европейски музикален фестивал концерти Албена Данаилова Колекция Stradivarius
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес