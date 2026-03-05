Вдъхновяващата цигуларка Албена Данаилова открива втория сезон на Колекция Stradivarius

В края на 2025 година българската цигуларка Албена Данаилова, артист с ярко международно присъствие, получи едно от най-високите културни отличия на Австрия – Почетен кръст за наука и изкуство, връчван от името на австрийския президент за изключителен принос към културата. Това признание е естествено продължение на нейната забележителна музикална кариера, която вече е част от славната история на Виенската филхармония. През 2008 година Албена става първата жена концертмайстор в този елитен мъжки ансамбъл, известен със строгите си традиции. А в началото на тази година българската публика с гордост проследи поредното ѝ артистично присъствие на първия пулт в прочутия Новогодишен концерт на Виенската филхармония, гледан от над 50 милиона зрители по света.

Фотограф: Peter Lechner

След по-малко от месец Албена Данаилова ще пристигне в София за участие във втория сезон на успешния цикъл "Колекция Stradivarius", който представя изявени български виртуози с техните редки, безценни инструменти. На 29 март от 19:30 ч. в Зала "България" тя ще си партнира с музикантите от Оркестър Cantus Firmus в програма, съставена от творби на В. А. Моцарт, Х. Бибер, Е. Григ и М. Равел. Събитието е част от 26-ия Европейски музикален фестивал, реализиран с финансовата подкрепа на Столична община – Календар на културните събития за 2026 г. и Министерството на културата.

"Мислихме за програма, в която цигулката има водеща роля, защото идеята на проекта е именно такава – да се представи красива музика, която да покаже звука и качествата на старинния инструмент. Затова ще има както солови произведения, като Цигулковия концерт №5 от Моцарт и Рапсодия "Циганка" от Равел, така и оркестрови творби. Ще изпълним една барокова сонатна композиция от Хайнрих Бибер и Сюита "От времето на Холберг" от Григ", споделя цигуларката в интервю за радио "Класик А".

Фотограф: Julia Wesely

Предстоящият концерт ще представи многостранния талант на Албена Данаилова като солист, камерен и оркестров музикант, тъй като програмата ще бъде изпълнена без диригент. "За първи път ще бъда едновременно солист и водач на оркестъра в рамките на една концертна вечер. Това определено е дебют за мен и се радвам на предизвикателството да работя по този начин", споделя Данаилова. "Камерната музика е най-съвършеният диалог. Тя учи хората на толерантност, връзка, невербална комуникация и емоционална интелигентност, което е толкова важно за общуването между хората. Радвам се, че за тази програма оркестърът е камерен", допълва още тя.

От няколко години Албена Данаилова има рядката привилегия да свири на цигулката Страдивариус "ex Hämmerle" от 1709 г., която е част от колекцията на Австрийската национална банка и по традиция се предоставя на концертмайстора на Виенската филхармония. Инструментът носи името на известния текстилен индустриалец и меценат Теодор Хемерле (1859 - 1930), който е един от основателите на Виенското концертно дружество (Wiener Concert-Verein). По-назад във времето историята на цигулката може да бъде проследена до притежатели от голяма аристократична фамилия в Шотландия. "Тези цигулки са като истински личности и невинаги всичко започва лесно. Трябва да се запознаеш с тях внимателно, както с друг човек. При мен обаче връзката с инструмента още от самото начало беше много естествена. Цигулката е от Златния период на Антонио Страдивари. Нейният звук, в сравнение с предишната ми цигулка Гуарнери, е по-свеж и по-светъл", споделя Албена Данаилова.

Фотограф: Василка Балевска

Билети за концерта на Албена Данаилова от Колекция Stradivarius са налични в мрежата на Eventim и на касата на зала "България". До 29 март остава и възможност за закупуване на абонамент за целия цикъл, който дава отстъпка от цената за отделните концерти.

Програма:

Х. И. фон Бибер – Battalia a 10

В. А. Моцарт – Концерт за цигулка и оркестър № 5

Е. Григ – Сюита "От времето на Холберг", оп. 40

М. Равел – Рапсодия "Циганка"

Повече за Албена Данаилова

Фотограф: Василка Балевска

Родена е в София в семейството на музикантите Боян Данаилов (цигулар) и Виолета Попова (пианист). Започва обучението си в Националното музикално училище "Любомир Пипков", а след това продължава в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". Носител е на награди от множество конкурси, сред които "Ян Коциан", "Концертино Прага" (Чехия), "Клостер Шьонтал" (Германия), "Тибор Варга" (Швейцария) и "Виторио Гуи" (Италия). През 2001 г. завършва Висшето училище за музика и театър в Рощок, Германия, при проф. Петру Мунтеану. Още същата година получава ангажимент в групата на втори цигулки в Баварския държавен оркестър. Две години по-късно тя се издига до водач на първите цигулки, а през 2006 г. вече е първи концертмайстор на оркестъра. В същата роля тя работи и в Лондонската филхармония през сезон 2003/2004. На 1 септември 2008 г. Данаилова печели тежък конкурс за концертмайстор на Оркестъра на Виенската държавна опера и Виенската филхармония, като става първата жена, заела този престижен пост. От 2010 година е назначена за постоянно.

Освен като концертмайстор, Албена Данаилова има успешна кариера и като солист и камерен музикант. Концертира редовно в България, Германия, Израел и САЩ и има записи за немското радио "Kultur", Северногерманското радио, Българското национално радио и Българската национална телевизия. От 2011 г. е водач на ансамбъл Ensemble Wien.