Дошъл е от Бейрут: Иранският дрон, който падна в Кипър (СНИМКИ)

Ирански дрон "Шахед" е ударил хангар в британската военновъдушна база в Акротири. Кипърски служител твърди, че дронът е дошъл от ливанската столица Бейрут, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на Associated Press. Кипърски служител потвърди в четвъртък, че дронът, който е повредил хангар на военновъздушната база Акротири малко след полунощ в понеделник, е излетял от ливанската столица.

Служителят е говорил, пожелал анонимност, тъй като не му е позволено да говори публично за нападението.

🇨🇾 Hanggar yang digunakan oleh pesawat mata-mata rahasia AS, di Pangkalan Udara RAF Akrotiri di Siprus, terlihat lubang bekas tertembus drone kamikaze Iran. pic.twitter.com/OI8uAt2pj0 — Z Operation (@yo2thok) March 5, 2026

Още два дрона, засечени по обяд в понеделник, бяха прeхванати от британски военни самолети, излетели от базата на Кралската военновъздушна база Акротири. След първоначалните удари е имало няколко фалшиви аларми относно наблюдения на дронове. ОЩЕ: Заради дрон: Гръцки F-16 се издигнаха над небето на Кипър (ВИДЕА)

Важна среща в Кипър

Междувременно министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли се срещна със своя кипърски колега Василис Палмас в кипърската столица, дни след като дрон "Шахед" повреди хангар в британска военновъздушна база на южното крайбрежие на Кипър.

Пътуването на Хийли идва след критиките, че Великобритания е била хваната неподготвена да защитава Кипър и съюзниците на Обединеното кралство в Близкия изток.

Британски правителствени служители отхвърлят критиките, заявявайки, че страната е изпратила допълнителни изтребители Typhoon и F-35, както и наземни системи за противовъздушна отбрана в Кипър през последните седмици в навечерието на войната с Иран, предаде Associated Press.

Италия се включи в отбраната на Кипър

Италия, заедно с други европейски държави, ще изпрати военноморски сили за защита на Кипър, пише френският уважаван всекидневник Le Monde.

Италианският министър на отбраната обяви, че Италия ще изпрати военноморски средства през следващите дни, заедно с други европейски страни, за да защити Кипър след атаката с ирански дрон срещу британска база, разположена на острова.

„Ето защо, заедно с Испания, Франция и Холандия, ще изпратим военноморски сили през следващите дни, за да защитим Кипър “, каза министърът пред италианските депутати.

Междувременно кипърският президент Никос Христодулидис написа пост в платформата Х, в която благодари на Италия за подкрепата.

Un sentito ringraziamento alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni per il prezioso sostegno dell’Italia a Cipro. Questo gesto sottolinea le nostre relazioni bilaterali di lunga data, basate su valori condivisi e sull’impegno comune per un’Europa più sicura e… pic.twitter.com/OFIRW5f5uh — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 5, 2026

По-рано тази сутрин испанското министерство на отбраната обяви изпращането в Кипър на фрегата за мисии „за защита“ , която ще ескортира френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“ и други гръцки военноморски кораби. ОЩЕ: Европа струпва въоръжение в Кипър: След Гърция - Франция ще разположи фрегати и ПВО (ВИДЕА)*