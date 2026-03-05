Португалия разреши на САЩ да използват нейна военна база

Правителството на Португалия е дало разрешение на САЩ да използват военновъздушна база на Азорските острови в рамките на операциите срещу Иран, но "при определени условия".

Това заяви пред парламента португалският премиер Луиш Монтенегро, цитиран от Франс прес.

Условията

Той подчерта, че това разрешение е "дадено при определени условия, а именно, че тези операции трябва да имат отбранителен характер или да са ответни, да са необходими и пропорционални и да са насочени изключително срещу военни цели".

"Тези три условия са в съответствие с международното право", каза Монтенегро, който, в отговор на исканията за разяснения от страна на социалистическата опозиция, отказа да заяви ясно дали подкрепя или се противопоставя на ударите срещу Иран, предаде БТА.

"Португалия не се е присъединявала, не се е ангажирала и не се е въвличала в тази военна акция", заяви премиерът, като веднага добави, че "няма съмнение, че Португалия поддържа много по-тесни отношения със своя съюзник САЩ", отколкото с Иран.

Източник: Getty Images

Отказът на съседна Испания

По-рано съседна Испания отказа да предостави военните си бази на САЩ за удари срещу Иран.

Испанският премиер Педро Санчес предупреди САЩ да не въвличат съюзниците си в нова война в Близкия изток. Той припомни, че преди 23 години Вашингтон въвлече съюзниците си във войната в Ирак под претекст за премахване на оръжията за масово унищожение и въвеждане на демокрация. По думите на Санчес, резултатът е бил обратен - скок на джихадисткия тероризъм, миграционна криза в Източното Средиземноморие, рязко покачване на цените на енергията и разходите за живот.

В отговор американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще прекратят търговските отношения с Испания.

Заради заплахите на Тръмп, недоволен от отказа на Испания да предостави военните си бази за удари срещу Иран, да прекрати търговските отношения с Мадрид, испанското правителство излезе с нарочно изявление.

В него се отбелязва, че Испания е "ключов член на НАТО".

"Испания изпълнява задълженията си, тя е надежден търговски партньор за 195 държави, включително Съединените щати. Ако администрацията на САЩ желае да преразгледа тези отношения, тя трябва да го направи, зачитайки автономията на частните компании, международното право и двустранните споразумения между Европейския съюз и САЩ", заяви испанското правителство.