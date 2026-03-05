Украйна е отворена за обмен на технологии и оръжия със своите партньори от Близкия изток, обяви президентът Володимир Зеленски. Той каза, че е готов за размяна - прехващачи на дронове "Шахед", с които страната му разполага, срещу ракети за противовъздушна отбрана за системите Patriot, които не са в никак голяма наличност. "Получихме сигнали от нашите партньори от Близкия изток. Имаше ирански удари с "Шахед" срещу цивилни в тези страни. Те искат нашия опит. Ние сме отворени. Ако техните представители дойдат, ще им го предоставим. Особено след като има искане от европейците и Съединените щати", отбеляза Зеленски.

Поканата му за размяна е насочена най-вече към САЩ, защото те произвеждат ракетите прехващачи за Patriot.

Размяна

Той подчерта, че самата Украйна е в състояние на война и изпитва недостиг на оръжия, с които разполагат тези страни. Така може да се осъществи ключова размяна.

"Те имат ракети за Patriot, но не свалят стотици или хиляди „Шахед“-и с ракети за Patriot - това е скъпо. Нищо не е прекалено за хората, разбира се, но те просто не разполагат с толкова много ракети. Затова се нуждаят от дронове за прехващане, каквито ние имаме. А ние имаме недостиг на ракети PAC-2 и PAC-3 (изстрелват се от установки Patriot - бел. ред.). Ето защо, ако говорим за обмен на технологии, обмен на оръжие, мисля, че нашата страна ще бъде отворена за това", отбеляза украинският лидер.

Проблемът на Украйна с ракетите за противовъздушна отбрана

Зеленски също така подчерта, че иранският режим е прехвърлил на Русия оръжия, които тя е използвала за убиване на украинци. Разбира се, става въпрос най-вече за дроновете "Шахед", като в Руската федерация има цяла икономическа зона, където се сглобяват - "Алабуга" в Република Татарстан. Тя неведнъж е ставала обект на атаки с дронове от страна на Украйна: Путин им обеща работа в хотел, а ги взе да сглобяват дронове: Африканска страна търси свои момичета, затворени в Русия.

Според държавния глава на Украйна е малко вероятно Иран да може да прехвърли нещо на Русия в момента. Въпреки това Москва сега произвежда съответните ракети и дронове по тези ирански лицензии.

"Има загриженост относно сигналите от САЩ - както публични, така и частни, че тази военна операция ще продължи и че в резултат на това те ще разчитат на допълнителни системи за противовъздушна отбрана за себе си и своите съюзници. Те също така ще оценят внимателно възможностите на своите производствени съоръжения за ракети PAC-2 и PAC-3 - това са ракети прехващачи за Patriot. С други думи, съществува загриженост, че в случай на продължителна война Америка може да намали доставките на системи за противовъздушна отбрана и ракети за противовъздушна отбрана за Украйна", заяви Зеленски, цитиран от УНИАН.