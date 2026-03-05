Отнеха шофьорската книжка на един от най-добрите мениджъри във Висшата лига

Мениджърът на тима от Висшата лига Кристъл Палас - Оливер Гласнер, е лишен от правото си да шофира за шест месеца, съобщава лондонският вестник The Evening Standard. През юли миналата година 51-годишният австрийски треньор е бил хванат да превишава скоростта, докато е шофирал своето BMW по Old Kent Road в Бермондзи, югоизточен Лондон.

Отнеха книжката на Оливер Гласнер за превишена скорост

Камера за скорост е заснела нарушението, показвайки, че Глазнер е шофирал с 29 мили в час в зона с ограничение от 20 мили в час. Според съдебните протоколи Глазнер се е признал за виновен. В ръкописна бележка до съда треньорът обещава да не извършва други нарушения на правилата за шофиране и поема пълна отговорност за действията си.

Тъй като Глазнер е имал и предишни нарушения на правилата за шофиране, добавените наказателни точки довеждат до автоматична шестмесечна забрана за шофиране. Треньорът трябва да плати и глоба от 660 паунда, както и съдебни разноски и допълнителни такси, допълва още местното издание.

Гласнер е един от най-добрите мениджъри във Висшата лига, като успя да изведе Кристъл Палас до трофея за ФА Къп след победа над Манчестър Сити на финала, както и до Къмюнити Шийлд след победа над Ливърпул.

