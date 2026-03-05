Лайфстайл:

Отнеха шофьорската книжка на един от най-добрите мениджъри във Висшата лига

05 март 2026, 13:38 часа 270 прочитания 0 коментара
Отнеха шофьорската книжка на един от най-добрите мениджъри във Висшата лига

Мениджърът на тима от Висшата лига Кристъл Палас - Оливер Гласнер, е лишен от правото си да шофира за шест месеца, съобщава лондонският вестник The Evening Standard. През юли миналата година 51-годишният австрийски треньор е бил хванат да превишава скоростта, докато е шофирал своето BMW по Old Kent Road в Бермондзи, югоизточен Лондон.

Отнеха книжката на Оливер Гласнер за превишена скорост

Камера за скорост е заснела нарушението, показвайки, че Глазнер е шофирал с 29 мили в час в зона с ограничение от 20 мили в час. Според съдебните протоколи Глазнер се е признал за виновен. В ръкописна бележка до съда треньорът обещава да не извършва други нарушения на правилата за шофиране и поема пълна отговорност за действията си.

Още: Решено е: Ман Юнайтед предлага договор на Майкъл Карик

Оливер Гласнер

Тъй като Глазнер е имал и предишни нарушения на правилата за шофиране, добавените наказателни точки довеждат до автоматична шестмесечна забрана за шофиране. Треньорът трябва да плати и глоба от 660 паунда, както и съдебни разноски и допълнителни такси, допълва още местното издание.

Гласнер е един от най-добрите мениджъри във Висшата лига, като успя да изведе Кристъл Палас до трофея за ФА Къп след победа над Манчестър Сити на финала, както и до Къмюнити Шийлд след победа над Ливърпул. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Стивън Джерард разсипа Ливърпул след загубата от последния във Висшата лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Висша лига Кристъл Палас Оливер Гласнер
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес