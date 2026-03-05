Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

За да защити Кипър след атаката: Испания праща фрегата

05 март 2026, 12:53 часа 299 прочитания 0 коментара
Испания ще изпрати най-модерната си фрегата "Кристобал Колон", за да подпомогне защитата на Кипър, след като атака с дрон срещу британска база на средиземноморския остров го въвлече във войната в Близкия изток. Това съобщи испанското министерство на отбраната. Тя ще се присъедини към френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“ и кораби на гръцките военноморски сили, за да „осигури защита и противовъздушна отбрана“ и да „подкрепи евентуална евакуация на цивилни“, се посочва в изявление на министерството на отбраната.

Корабът ще се насочи към Средиземно море след мисия заедно със „Шарл дьо Гол“ в Балтийско море и се очаква да пристигне край гръцкия остров Крит около 10 март.

Франция, Великобритания, Италия и Гърция също обявиха разполагането на военноморски и въздушни средства в държавата членка на ЕС Кипър, след като в понеделник пистата на авиобазата Акротири беше атакувана от ирански дрон.

Решението идва на фона на силен натиск от страна на САЩ върху Мадрид заради отказа му да позволи американските сили да използват испански бази в операции срещу Иран. Напрежението доведе до заплахи за търговски ответни мерки от страна на президента Доналд Тръмп.  

Белият дом заяви, че Испания се е съгласила да „сътрудничи с американските военни“, но малко по-късно Мадрид отново потвърди позицията си относно използването на собствените му бази и несъгласието си с войната.

