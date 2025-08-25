МУЗИКАУТОР: Едва 100 общини от 256 лицензират своите музикални събития

Още 156 продължават да организират концерти и различни събития с музикално съдържание, без да спазват нормативната уредба



МУЗИКАУТОР лицензира 100 общини до средата на 2025 година. За сравнение общините, които имаха сключени договори за уреждане авторските права за публично изпълнение с българското сдружение на авторите на музика, текст и аранжимент МУЗИКАУТОР в края на 2022 година бяха само 19.

Въпреки активните и целенасочени усилия на организацията да защити правата на авторите, чиито произведения активно се използват на общинските събития, все още 156 общини, в това число такива, които са и областни центрове, провеждат своята културна програма в пълно противоречие с действащия Закон за авторското право и сродните му права.

Общините са сред най-големите организатори на събития с музика и отделят значителни публични средства за провеждането на концерти. Както всички останали организатори обаче, те също са задължени да спазват изискванията за получаването на съгласие от авторите на музикалните произведения.

Друг често срещан проблем е липсата на коректно предоставена информация за икономическата стойност - бюджет на събитията, въз основа на която се изчисляват дължимите авторски възнаграждения, съгласно одобрената от заместник-министъра на културата тарифа.

МУЗИКАУТОР напомня, че публичните средства подлежат на контрол от компетентните институции и че следва те да бъдат разходвани по законосъобразен начин. Регулярните проверки на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Министерство на културата са особено важни, тъй като навременния контрол гарантира целесъобразното разходване на средства на данъкоплатците и в частност обезпечаване на справедливи обезщетения за авторите когато се ползва техния труд.

„Тази година България събра елита на световната авторска общност в най-голямото събитие, свързано с опазване на интересите и правата на творците в света – Общото събрание на Международната конфедерация на авторите и композиторите (CISAC). Тази привилегия идва и със задължението както пред местната, така и пред международната общност да покажем, че уважаваме труда на авторите, спазваме законите и работим за прозрачност и справедливост при управлението на публичните ресурси“, заявява Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.