Войната в Украйна:

Не го оцениха от Реал Мадрид, блесна с два шедьовъра срещу Лацио, а сега гранд от Висшата лига дава 70 милиона за правата му

25 август 2025, 16:30 часа 730 прочитания 0 коментара
Не го оцениха от Реал Мадрид, блесна с два шедьовъра срещу Лацио, а сега гранд от Висшата лига дава 70 милиона за правата му

Комо отказа 70-милионна оферта от Тотнъм за младата си звезда Нико Паз. Информацията съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо. Според безпогрешното трансферно гуру 20-годишният аржентинец иска да остане в отбора на Сеск Фабрегас, а през следващото лято да се върне в Реал Мадрид, където играеше, преди да премине на Ботуша през 2024 година. Десетката на Комо загатна за огромния си потенциал още в първия кръг на новия сезон в Серия А с две магични отигравания при успеха над Лацио с 2:0.

Тотнъм предлага 70 милиона евро за Нико Паз

В началото на втората част Паз премина противник с хубав финт с тялото и пусна пас между линиите към Анастасиос Дувикас, който откри резултата. В 73-тата минута аржентинец сам удвои преднината на Комо с перфектно изпълнен пряк свободен удар. Възпитаниците на Фабрегас тотално доминираха над "римските орли" и дори можеха да победят с по-изразителен резултат.

Исканията на Паз за завръщане при "кралете" не изглеждат нелогични. Според Матео Морето от Relevo, Реал Мадрид ще активира клаузата за обратно откупуване на полузащитника. Комо, който завърши на 10-то място в Серия А през изминалия сезон 2024/25, подписа с полузащитника, за да подсили състава на Сеск Фабрегас за 6 милиона евро. Въпреки това, "белите" запази клауза в договора на аржентинеца за обратно откупуване на стойност 8 милиона евро и може да я активира.

Като възпитаник на младежката академия на Реал Мадрид футболистът подписа с Комо през лятото на 2024. Под ръководството на Сеск Фабрегас юношата на столичани бързо се превърна в един от най-добрите играчи в Италия. Той вкара шест гола и направи осем асистенции този сезон, с което спечели наградата за Най-добър играч до 23 години в Серия А.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Мбапе е във вихъра си, а Вини Жуниор прекъсна негативна серия! Реал мачка, но със спорен гол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Реал Мадрид Лацио Висша лига Тотнъм Серия А Комо Нико Паз
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес