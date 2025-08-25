Не го оцениха от Реал Мадрид, блесна с два шедьовъра срещу Лацио, а сега гранд от Висшата лига дава 70 милиона за правата му

Комо отказа 70-милионна оферта от Тотнъм за младата си звезда Нико Паз. Информацията съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо. Според безпогрешното трансферно гуру 20-годишният аржентинец иска да остане в отбора на Сеск Фабрегас, а през следващото лято да се върне в Реал Мадрид, където играеше, преди да премине на Ботуша през 2024 година. Десетката на Комо загатна за огромния си потенциал още в първия кръг на новия сезон в Серия А с две магични отигравания при успеха над Лацио с 2:0.

Тотнъм предлага 70 милиона евро за Нико Паз

В началото на втората част Паз премина противник с хубав финт с тялото и пусна пас между линиите към Анастасиос Дувикас, който откри резултата. В 73-тата минута аржентинец сам удвои преднината на Комо с перфектно изпълнен пряк свободен удар. Възпитаниците на Фабрегас тотално доминираха над "римските орли" и дори можеха да победят с по-изразителен резултат.

🚨🇦🇷 Real Madrid had big role in stopping Nico Páz proposal worth €70m from Tottenham.



Real are happy with Páz staying at Como this season but his move to Madrid in summer 2026 is increasingly likely.



He’s expected to join Real next season.



🎥 https://t.co/5EKMaQJsOn pic.twitter.com/TKdRGTpPhU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Исканията на Паз за завръщане при "кралете" не изглеждат нелогични. Според Матео Морето от Relevo, Реал Мадрид ще активира клаузата за обратно откупуване на полузащитника. Комо, който завърши на 10-то място в Серия А през изминалия сезон 2024/25, подписа с полузащитника, за да подсили състава на Сеск Фабрегас за 6 милиона евро. Въпреки това, "белите" запази клауза в договора на аржентинеца за обратно откупуване на стойност 8 милиона евро и може да я активира.

Като възпитаник на младежката академия на Реал Мадрид футболистът подписа с Комо през лятото на 2024. Под ръководството на Сеск Фабрегас юношата на столичани бързо се превърна в един от най-добрите играчи в Италия. Той вкара шест гола и направи осем асистенции този сезон, с което спечели наградата за Най-добър играч до 23 години в Серия А.

