Китайски гигант в недвижимите имоти беше делистнат от борсата в Хонконг

Китайската група за недвижими имоти Evergrande, която е най-задлъжнялата в сектора, беше извадена от списъка на борсата в Хонконг след около 15 години присъствие, съобщи Ройтерс.

Търговията с акциите на компанията бе прекратена още на 29 януари 2024 г., след като съдът в Хонконг постанови ликвидацията ѝ по искане на чуждестранни кредитори. Според изявление на борсата Evergrande е пропуснала крайния срок за възобновяване на търговията с ценните си книжа. Дълговете на компанията възлизат на около 300 милиарда щатски долара (приблизително 256 милиарда евро).

Evergrande бе сред водещите компании по време на строителния бум в Китай, като секторът допринасяше за близо една пета от икономическото производство. От 2021 г. обаче групата се превърна в символ на кризата с недвижимите имоти, която забавя растежа на втората по големина икономика в света и подкопава потребителското доверие.

Основана в Южна Китай, компанията за известен период притежаваше футболния клуб "Гуанчжоу". Evergrande" стартира на фондовата борса през 2009 г., като впоследствие увеличи значително пазарната си стойност. В пиковия си момент тя управляваше около 1300 проекта в 280 китайски града, а нейният основател и изпълнителен директор Хуей Ка Ян стана за известно време най-богатият човек в Китай, припомня БТА.

Финансовите проблеми започнаха през 2020 г., след като централните власти в Пекин въведоха ограничения за заеми на строителни компании. Това доведе до сериозни затруднения при завършването на вече платени, но недостроени жилища, в резултат на което много купувачи изгубиха спестяванията си. Срещу Хуей бяха започнати разследвания, а през март 2024 г. регулаторът на фондовата борса му наложи доживотна забрана за търговия с акции в Китай.

