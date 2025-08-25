Ексклузивно в Kaufland – ограничени бройки раница Minecraft от 3 части

Оригинални раница, несесер и мешка ще зарадват най-големите фенове на играта

След пролетната си кампания с Fixeez от серията Minecraft, Kaufland България продължава да провокира феновете на играта с ново неустоимо предложение – училищна раница от 3 части.

Раница, несесер и мешка под марката Minecraft ще отличават само най-големите геймъри, тъй като бройката на артикулите е лимитирана в магазинната мрежа на компанията в цялата страна.

Моделът на раницата е олекотен, като същевременно е в размер 30x21x39 cм., като вместимостта й е подбрана така, че да може да побере големия брой учебници, тетрадки и помагала, характерни за учениците между 1 и 7 клас.

Раницата ще може да бъде намерена в мрежата до изчерпване на количествата, без възможност за последваща доставка.

В момента в магазините на Kaufland България се провежда специална кампания в подкрепа на подготовката за първия учебен ден. Ритейлърът предлага над 1000 вида ученически пособия – тетрадки, моливи и всичко необходимо за първия учебен ден. Всички предложения можете да намерите тук.