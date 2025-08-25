Войната в Украйна:

Ексклузивно в Kaufland – ограничени бройки раница Minecraft от 3 части

25 август 2025, 16:27 часа 706 прочитания 0 коментара
Ексклузивно в Kaufland – ограничени бройки раница Minecraft от 3 части

Оригинални раница, несесер и мешка ще зарадват най-големите фенове на играта

След пролетната си кампания с Fixeez от серията Minecraft, Kaufland България продължава да провокира феновете на играта с ново неустоимо предложение – училищна раница от 3 части.

Раница, несесер и мешка под марката Minecraft ще отличават само най-големите геймъри, тъй като бройката на артикулите е лимитирана в магазинната мрежа на компанията в цялата страна.

Моделът на раницата е олекотен, като същевременно е в размер 30x21x39 cм., като вместимостта й е подбрана така, че да може да побере големия брой учебници, тетрадки и помагала, характерни за учениците между 1 и 7 клас.

Раницата ще може да бъде намерена в мрежата до изчерпване на количествата, без възможност за последваща доставка.

В момента в магазините на Kaufland България се провежда специална кампания в подкрепа на подготовката за първия учебен ден. Ритейлърът предлага над 1000 вида ученически пособия – тетрадки, моливи и всичко необходимо за първия учебен ден. Всички предложения можете да намерите тук.  

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Кауфланд
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес