8-мо ми посещение започна: Фон дер Лайен отново е в Киев (СНИМКА)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев с влак, съобщи самата тя в социалната мрежа Х. Това е осмата й поред визита в украинската столица и тя съвпада с началото на отоплителния сезон, а целта на посещението й е да се предложи подкрепа за защитаващата се страна с наближаването на зимата.

"Осмото ми посещение в Киев идва в момент, когато отоплителният сезон започва скоро, а Русия продължава да атакува енергийната инфраструктура", написа Фон дер Лайен.

"Ще помогнем на Украйна в нейните смели усилия. Дойдох тук, за да обсъдим подкрепата от Европа. От готовността за зимата до отбраната, присъединяването и напредъка по заемите на Г-7."

